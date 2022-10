Emily Ratajkowski incendiaire face à Juan Arbelaez en mode solo : soirée hot en plein Paris

Dans la soirée de ce jeudi 20 octobre, certaines stars se sont rendues au pathé Wepler de Paris pour applaudir Nicolas Bedos, Pierre Niney et leurs chéries lors de l'avant-première de la comédie dramatique Mascarade, en salles le 1er novembre. À leurs côtés, François Cluzet, Jean Dujardin et son épouse Nathalie Péchalat, Christophe Dechavanne et la Miss France Vaimalama Chaves. Cette dernière aurait pu compter sur les copines Alicia Aylies et Flora Coquerel pour l'accompagner. Mais elles lui ont largement préféré la soirée Kérastase organisée au centre Pompidou.

Les deux jeunes femmes ont profité de l'événement pour découvrir de nouveaux produits de la marque et papoter avec les autres invités de la soirée. Elles ont ainsi pu croiser Juan Arbelaez, l'ex-mari de Laury Thilleman, non loin d'Emily Ratajkowski, reine de la fête. Il faut dire que la jeune femme n'est autre que l'égérie de la marque. Dans une robe rouge très courte au décolleté transcendant, la belle brune a attiré tous les regards et fait de l'ombre aux autres stars présentes : Dew Sutivanisak et Rosa Carrico, Jessica Aidi, Achiraya Nitibhon ou Ebonee David.

Emily Ratajkowski a sûrement profité de l'occasion pour se détendre et oublier la mauvaise passe qu'elle traverse. Pas si mauvaise du moins. Il semblerait que depuis l'annonce de son divorce d'avec Sebastian Bear-McClard, la belle se porte comme un charme. Elle aurait même trouvé du réconfort dans les bras de Brad Pitt. Les rumeurs, de plus en plus insistantes concernant la naissance d'une relation amoureuse entre les deux divorcés, n'avaient jamais été commentées jusqu'à récemment.

Interviewée par Variety, le top de 31 ans n'a pas démenti un rapprochement avec Brad Pitt. Elle a simplement confirmé qu'ils se côtoyaient : "Je suis célibataire depuis peu pour la première fois de ma vie. J'ai juste l'impression de profiter de la liberté de ne pas m'inquiéter de la façon dont je suis perçue." Une rencontre organisée par le biais d'amis communs : "Il lui a demandé si elle voulait sortir, et elle a dit oui. Elle a toujours trouvé que Brad était mignon, et elle s'est dit qu'elle n'avait rien à perdre en acceptant de passer du temps avec lui." Brad a visiblement décliné l'invitation Kérastase, il faut dire qu'il avait sûrement plus important à gérer...