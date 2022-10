Brad Pitt en couple avec Emily Ratajkowski ? La principale intéressée en dit enfin plus...

Depuis que Brad Pitt et Angelina Jolie ont annoncé leur divorce en septembre 2016, toutes les femmes semblent prêtes à tenter leurs chances malgré les récentes informations pas vraiment flatteuses sorties au sujet de l'acteur. Il aurait été violent avec eux selon Angelina Jolie. Mais s'il a connu quelques conquêtes depuis qu'il a renoué avec le célibat, l'acteur de 58 ans les a visiblement toutes reléguées aux oubliettes. Une rumeur très insistante affirme qu'il se serait rapproché d'Emily Ratajkowski, mannequin de 31 ans fraîchement séparée de son futur ex-mari Sebastian Bear-McClard.

Emily Ratajkowski a été interviewée par le magazine Variety. Les journalistes n'ont pas tourné autour du pot bien longtemps pour poser la question dont tout le monde attend d'avoir la réponse : "Êtes-vous en couple avec Brad Pitt ?" Si elle n'a pas clairement confirmé être amoureuse de l'ex de Jennifer Aniston, elle n'a pas démenti complètement la rumeur pour autant : "Je suis célibataire depuis peu pour la première fois de ma vie. J'ai juste l'impression de profiter de la liberté de ne pas m'inquiéter de la façon dont je suis perçue", affirmant au passage qu'elle voyait bien Brad Pitt sans que rien ne soit officiel entre eux.

Entre deux divorces qui ne leur laissent que peu de répit, l'un sur fonds de guerre avec son ex et de violences, l'autre provoqué par des histoires d'infidélités, Emily Ratajkowski et Brad Pitt se sont plutôt bien trouvés. Ils peuvent s'épauler et s'aider mutuellement dans leurs affrontements judiciaires, et plus si affinités.

Emily Ratajkowski et Brad Pitt ont été présentés par le biais d'amis communs comme l'indiquaient plusieurs sources aux médias américains : "Emily se met en valeur et apprécie sa compagnie. Elle essaie de rester occupée et de ne pas se concentrer sur le divorce. Elle et Brad se sont rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs. C'était fluide et très amical entre eux." Le feeling étant bien présent, l'acteur a voulu passer plus de temps avec la jeune femme : "Il lui a demandé si elle voulait sortir, et elle a dit oui. Elle a toujours trouvé que Brad était mignon, et elle s'est dit qu'elle n'avait rien à perdre en acceptant de passer du temps avec lui." Effectivement, il n'y a que peu d'inconvénients à fréquenter l'un des sex-symbols d'Hollywood.