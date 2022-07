Emma Colberti : Photos de son fils sublime fils Baptiste qui lui ressemble tant

Beau blond aux yeux bleus cristallins, Baptiste est un artiste comme sa maman. Récemment, il a sorti un album de piano Rubato et a également réalisé la bande son du documentaire Netflix Les Femmes et l'Assassin. Compositeur, pianiste et producteur français, le jeune homme a réalisé la bande son de plusieurs longs-métrages italiens comme Noi Eravamo ou Fango E Gloria mais aussi de films français comme Papillon, Edgar, Le temps d'une promenade ou Un petit mot à l'envers.

Pour rappel, l'actrice avait rencontré le père de son fils au cours d'un shooting juste avant le décès de sa maman. "Parallèlement au lycée, j'étais au Cours Florent. Les agents de comédiens venaient auditionner des élèves pour des castings de cinéma. Mais seul le théâtre comptait ! J'ai donné la réplique à un élève pour lui rendre service et une agente m'a dit : 'Je vous prends dans mon agence.' Il fallait des photos de moi. On m'a donné le nom de Pierre. Plus tard, il m'a confié : 'Dans l'objectif, je t'ai aimée tout de suite.'" avait-elle confié à Closer en juin 2021.