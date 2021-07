Emma Watson en couple : la liste de ses ex, souvent anonymes

Vivons heureux, vivons cachés, raconte l'adage populaire. Et concernant Emma Watson, cette citation est presque un art de vivre. Très médiatisée durant son enfance, suite à son rôle d'Hermione dans la saga Harry Potter, l'actrice de 31 ans a toujours fait en sorte de garder ses relations amoureuses bien secrètes. Que cela soit lors d'événements mondains ou même sur les réseaux sociaux, elle aime vivre son amour loin des regards trop indiscrets...

Pourtant, malgré ses multiples précautions, celle qui a été reçue à l'Élysée n'a pas toujours pu échapper aux photographes. C'est pourquoi, en 2019, elle a été aperçue dans les rues londoniennes en train d'embrasser un jeune homme alors inconnu. Et ce n'est qu'en 2020 que l'identité de ce dernier a été dévoilée : Leo Alexander Robinton. Un jeune homme d'affaires californien de 30 ans qui travaillait auparavant dans une société spécialisée dans le cannabis légal. Mais avant d'être aux côtés de ce jeune homme, la star a été remarquée aux côtés d'autres prétendants. En effet, en 2006, l'amie de Daniel Radcliffe a été charmée par Tom Ducker, un joueur de rugby. Une relation qui n'a pas duré très longtemps.

Des relations courtes

Un an plus tard, en 2007, c'était avec Angus Willoughby, un étudiant australien qui étudiait à la Royal Academy of Dramatic Arts de Londres que la star a été vue. Puis en 2008, elle était en couple avec Francis Boulle. Une relation que le jeune homme n'a pas supporté. En effet, dans les colonnes du Sun, Francis a rapporté avoir vécu une rapide romance avec Emma... Et y avoir mis fin. "Je ne voulais pas être le petit ami d'une enfant star", avait-il déclaré. De 2008 à 2009, l'actrice anglaise a vécu une idylle avec l'homme d'affaires britannique Jay Barrymore. Mais les deux amoureux ont dû se séparer à cause de la distance. Ensuite, c'est avec le musicien espagnol Rafael Cebrián, qu'elle a été remarquée. Elle est restée avec durant six mois. Plus tard, l'amie de Rupert Grint a été charmée par le chanteur George Craig, rencontré lors d'une campagne publicitaire pour Burberry en 2010. Enfin, en 2011, elle a été photographiée embrassant l'acteur Johnny Simmons. Une relation qui n'a pas duré, car ce dernier ne souhaitait pas s'installer en Angleterre.

Mais avant son actuelle idylle, en 2018, c'était aux côtés de Chord Overstreet que la belle brune a été aperçue. En effet, l'interprète de Sam Evans dans la série Glee et Emma avaient été photographiés à la sortie de l'after party des Oscars. Une idylle qui, selon la presse people américaine, a duré plus de six mois. En mai 2018, le magazine People a annoncé la rupture du couple.