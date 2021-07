Daniel Radcliffe répugné à l'idée d'être en couple avec Emma Watson : "Ça n'arrivera jamais !"

Les fans de la saga Harry Potter ont cru qu'Harry et Hermione termineraient ensemble avant la fin du dernier tome. Quand ils ont vu que la jeune sorcière flanchait davantage pour Ron, ils ont misé tous leurs espoirs sur Daniel Radcliffe et Emma Watson, dans la vraie vie... mais c'était peine perdue. Jamais nous ne verrons les deux comédiens tomber sous le charme l'un de l'autre. C'est ce qu'assurait très tôt, en tout cas, le jeune héros aux lunettes rondes.

A quelques jours de la sortie du sixième volet au cinéma, Harry Potter et le prince de sang-mêlé, Daniel Radcliffe avait effectivement été interrogé sur une éventuelle idylle naissante avec sa jeune consoeur. Chose qui avait l'air de le rebuter plus qu'autre chose. "Je n'ai jamais eu un faible pour un membre de l'équipe, malgré ce qui a été imaginé par des théoriciens qui aimaient dire que je sortais avec Emma, expliquait-il dans les colonnes du magazine Esquire. On sait que les fans adoreraient l'idée. Mais je suis désolé les gars, ça n'arrivera jamais. Il y a quelque chose de très incestueux autour de cette idée."

Il y a toujours eu quelque chose entre eux

Pour bien des raisons, Emma Watson ne semblait pas être une option. Parce que Daniel Radcliffe la considérait comme une soeur, déjà. Parce qu'elle craquait pour un autre, surtout. Comme le révélait Rupert Grint il y a peu, l'interprète d'Hermione Granger avait effectivement envie de fricoter du côté de l'ennemi Serpentard puisqu'elle faisait les yeux doux à Tom Felton, qui incarnait l'abominable Draco Malefoy. "Il y a toujours eu quelque chose entre eux, précisait-il à Entertainment Tonight. Il y avait une sorte d'étincelle. Mais nous étions des enfants, C'était un peu comme une romance de bac à sable."

En couple ou célibataires ?

La vie sentimentale des héros d'Harry Potter n'est pas franchement un livre ouvert. On sait que Rupert Grint est amoureux et père d'une petite Wednesday, née en mai 2020. Aux dernières nouvelles, Tom Felton se disait célibataire et heureux de l'être - mais ces confessions datent de fin 2019, et qui sait ce que la vie lui réserve depuis. Quant à Emma Watson, elle serait en couple avec le businessman américain Leo Robinto et serait éventuellement prête à passer à l'étape supérieure. Peut-être. "Chers fans, les rumeurs sur le fait que je sois fiancée ou pas, ou si ma carrière est en sommeil ou non, sont des moyens de générer du clic à chaque fois, qu'elles soient vraies ou fausses", s'agaçait-elle il y a peu. "Si j'ai des nouvelles, je vous promets de les partager avec vous." Patience, patience...