Emma Watson enchaîne les flirts : baisers avec un nouvel inconnu

Le 24 octobre 2019 à Londres, Emma Watson a été aperçue en train d'embrasser un beau jeune homme... Face à son bellâtre, notre sorcière préférée de la saga Harry Potter a semblé définitivement craquer sur ce grand brun aux yeux bleus. Le duo est ensuite allé acheter quelques friandises chez Gail Bakery. Après tout, l'amour ça creuse !

Pourtant, l'actrice britannique de 29 ans ne se considère pas en couple, comme elle l'a récemment confié au magazine Vogue de novembre 2019 : "Ça m'a pris beaucoup de temps, mais je suis vraiment heureuse maintenant. J'appelle ça être son propre partenaire." Quelques mois auparavant, un jeune homme ressemblant trait pour trait à ce beau brun avait été aperçu en compagnie d'Emma à Los Angeles. Ce mystérieux inconnu ne serait-il qu'un amant de passage ?

Dans cette même interview, Emma Watson a également accusé la société de mettre une trop grande pression aux femmes :"Si tu n'as pas bâti un foyer, si tu n'as pas de mari, si tu n'as pas de bébé et que tu fêtes tes 30 ans, et si tu n'es pas suffisamment stable dans ta carrière, que tu continues à essayer de t'en sortir... Ça implique énormément d'anxiété." On a compris le message. La star de La Belle et la Bête aime prendre du bon temps mais pas de relation amoureuse officielle pour le moment.

Côté carrière, Emma Watson prépare son grand retour au cinéma dans le film Les Filles du Docteur March de Greta Gerwig, qui sortira le 1er janvier 2020. Une nouvelle adaptation du classique de Louisa May Alcott, narrant l'histoire de quatre filles de la classe moyenne durant la Guerre de Sécession. Un long-métrage dans lequel elle donnera la réplique à Saoirse Ronan et Timothée Chalamet.