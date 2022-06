Emmanuel Macron lance un appel du pied à Zinedine Zidane 'pour le rayonnement de la France'

Voir un jour la nouvelle star du football français Kylian Mbappé être entraîné par Zinedine Zidane relevait du fantasme il y a encore quelques mois, mais depuis que le footballeur de 23 ans a annoncé qu'il restait à Paris, cela ne paraît plus aussi improbable. C'est en tout cas une association qui fait saliver tous les amoureux du Paris Saint-Germain ainsi que les défenseurs du championnat de France de Ligue 1, mais également jusqu'au plus haut niveau de l'État. Après une longue pause suite à sa dernière expérience au Real Madrid, le coach de 49 ans est ardemment désiré par le club de la capitale et le président de la République a été interrogé sur cette hypothèse lors d'une interview accordée à RMC.

"Je n'ai pas parlé à Zinédine Zidane, mais j'ai une immense admiration pour lui, le joueur, l'entraîneur. On a très envie d'avoir, dans le championnat français, un sportif et coach de ce talent qui a su ramener trois grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs", a déclaré Emmanuel Macron à propos du champion du monde 98. Amateur de football et plutôt supporter de l'Olympique de Marseille, le mari de Brigitte Macron pense avant tout à l'intérêt commun et voir arriver une star comme Zizou, quand on a déjà Messi et Neymar, serait un vrai plus pour la Ligue 1.

Je souhaite pour le rayonnement du championnat français et pour la France qu'il vienne entraîner un grand club français

S'il n'a pas parlé directement avec lui, au contraire de Kylian Mbappé, le président français a fait un bel appel du pied à Zinedine Zidane dans cette interview. "Je souhaite pour le rayonnement du championnat français et pour la France qu'il vienne entraîner un grand club français. Ce serait formidable", insiste-t-il, avant de conclure : "C'est mon rôle de dire que la France est une grande nation de sport et de foot, qu'il y a des publics formidables, qui aiment ce sport. C'est important pour nous que les meilleurs qu'on a formés, qui ont parfois rayonné à l'international, puissent revenir".

Zidane à Paris, le président de la République vote oui et avec un soutien de poids comme celui-ci, le PSG a de fortes chances d'attirer l'idole des foules dans la capitale cet été !