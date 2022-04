Emmanuel Macron : Son torse poilu inspire un politique pour un hommage osé !

Le buzz autour de la fameuse photo d'Emmanuel Macron après son meeting à Marseille le 16 avril 2022 n'est pas encore retombé. Un homme politique de Finlande, député de son état, a eu la savoureuse idée de s'en inspirer pour envoyer ses félicitations au président de la République réélu.

Le 25 avril 2022, Petri Honkonen a souhaité rendre hommage au chef de l'État français qui a remporté l'élection avec 58,5% des voix face à Marine Le Pen, candidate d'extrême droite. Le parlementaire de Finlande n'a pas simplement écrit un tweet pour le féliciter, il a également ajouté un amusant montage photo. On le voit ainsi dans la même pose qu'Emmanuel Macron sur un canapé, en chemise blanche et avec une attitude très décontractée. Seule différence, le Finlandais est peut-être un peu plus pudique, il n'a pas déboutonné son habit pour laisser voir son torse. En message, il a écrit : "Monsieur le Président Emmanuel Macron, je vous présente mes chaleureuses félicitations pour votre réélection. Je suis convaincu que la France et la Finlande continuent à travailler ensemble pour une Europe plus forte."