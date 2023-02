Emmanuel-Philibert de Savoie très fier : précieuse déclaration à sa célèbre filleule Violette, fille d'Inès de la Fressange

Le mannequin star des années 80 s'est contentée d'émojis de mains applaudissant ainsi que de coeurs, qui trahissent parfaitement sa fierté de voir sa fille cadette accomplir un acte si précoce pour son si jeune âge. Il faut dire que Violette et sa maman sont très proches, puisqu'Inès de la Fressange a eu le malheur de perdre son mari, l'entrepreneur italien Luigi d'Urso, très brutalement après un malaise cardiaque en 2006 et a élevé ses filles toute seule avant de retrouver un compagnon.

La cadette de la fratrie n'avait à l'époque que 7 ans, et on comprend assez bien sa relation fusionnelle avec sa mère. Avec son parrain aussi, d'ailleurs, lui qui devait être un ami de son père et qui partage notamment la même nationalité que lui. D'ailleurs, les filles d'Emmanuel-Philibert de Savoie et de son épouse Clotilde Courau ont presque le même âge que Violette : Vittoria a 19 ans et Luisa, 16 ans.

"C'est elle qui dit merci"

Deux adolescentes assez discrètes, qui n'ont pas encore suivi leurs parents dans leurs carrières... contrairement à Violette et à sa soeur aînée Nine (28 ans) : toutes les deux se sont en effet lancées dans le milieu de la mode comme leur maman. Violette avait même été longuement complimentée par Karl Lagerfeld, qui en avait fait l'une de ses muses !

Et le trio n'est pas prêt de se séparer : dans une interview pour Elle il y a quelques mois, les deux jeunes femmes avaient fait une véritable déclaration à leur maman : "Quand quelqu'un nous dit qu'on lui ressemble, c'est elle qui dit merci, expliquaient elles. [...] Quand on est en Italie, elle chante à tue-tête des chansons napolitaines que papa lui a fait découvrir. Quand on est tristounettes, elle lance des 'Minutes boîte de nuit' et elle met du Elvis à fond. On hurle, on chante puis on s'écroule." Une belle relation !