Emmanuelle Béart blessée par sa mère ? "Je me suis réconciliée avec elle... Après, les cicatrices sont là"

Fille du chanteur Guy Béart et de l'actrice Geneviève Galéa, Emmanuelle Béart a longtemps éprouvé du ressentiment et de la colère envers sa mère. Très prise par ses activités politiques mais aussi par l'association Respect Solidarité qu'elle a fondé alors qu'Emmanuelle n'avait que 5 ans, l'actrice née en 1935 n'était pas souvent présente pour sa fille...

"C'est vrai que son absence m'a profondément marquée. Et que je ne voulais pas reproduire ce schéma. J'étais terrorisée, parce qu'on parle toujours de la reproduction des schémas familiaux comme d'une fatalité" confie la femme de Frédéric Chaudier aux journalistes de Madame Figaro. Élevée à Cogolin, dans le Sud de la France, Emmanuelle Béart a également vite pris le rôle de maman auprès de ses frères et soeurs et a souvent évoqué une "blessure de chair" dans son enfance sans en dire plus sur ses traumatismes passés.

Après, les cicatrices sont là

Très vite pourtant, l'actrice du film Manon des Sources a ressenti le besoin de pardonner sa mère pour ses absences et a vite souhaité apaiser leurs relations. "Je me suis réconciliée avec ma mère. J'en ai eu besoin très tôt, et ça s'est fait assez vite. Après, les cicatrices sont là. On vit avec" ajoute-t-elle.

Maman de Nelly (née en 1992 de son union avec Daniel Auteuil), de Yohann (fruit de son amour avec David Moreau, né en 1996) et de Surafel (12 ans, adopté), l'actrice a toujours veillé à être très présente pour ses enfants. "Même si je rêve parfois d'embaucher une nounou, je n'en ai pas parce que je veux rester en contact direct, je veux être là", indique l'actrice de 57 ans, qui a d'ailleurs passé un confinement très studieux avec son cadet, avec lequel elle s'est plongée assidument dans les devoirs d'école.

Récemment, Emmanuelle Béart s'était déjà exprimée sur sa mère lors d'une interview avec Claire Chazal dans l'émission Passage des arts. Un peu agacée de devoir parler de sa maman, l'actrice avait alors repris plusieurs fois la présentatrice au sujet de son enfance. Indiquant "une enfance avec un père qui s'en va", Claire Chazal s'était alors rapidement fait reprendre par l'actrice qui lui a glissé un "non, c'est ma mère qui s'en va"...



Côté cinéma, Emmanuelle Béart est en pleine promotion du film L'Etreinte, réalisé par Ludovic Bergery dans lequel elle tient le rôle de Margaux Hartmann. La star césarisée l'a récemment qualifié comme "un film sur la réappropriation de soi" lors d'une interview à Europe 1.