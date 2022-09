Emmanuelle Béart rayonne, touchante à l'aube de ses 60 ans : "On ne regarde pas le temps passer..."

Ses fans auront le plaisir de la retrouver dès la fin du mois à la télévision : après plus de dix ans de théâtre, Emmanuelle Béart a en effet décidé de faire son grand retour sur le petit écran dans une série, Syndrome E, où elle donnera la réplique à une flopée de stars, dont Vincent Elbaz, Kool Shen ou encore Richard Borhinger. Heureuse de ce nouveau challenge, l'actrice s'est confiée avec une rare franchise au magazine Télé 7 Jours sur son rapport à l'âge, elle qui arrive doucement aux 60 ans.

Un grand cap qu'elle fêtera en août 2023, mais qu'elle voit arriver sans grande peur. "Je compose avec ce que j'ai, avec la femme que je suis devenue et qu'il faut bien accepter de voir vieillir...", a-t-elle notamment expliqué. "C'est comme ça. On n'y peut rien. Evidemment, ce n'est pas facile tous les jours, mais le regard que l'on porte sur soi et celui des autres est important pour accepter de se voir changer. Et ce regard du cinéma, du théâtre ou de la télé est important pour moi car il me donne le courage de continuer".

Mariée depuis 2018 avec le réalisateur Frédéric Chaudier, Emmanuelle Béart sait qu'elle tient peut-être sa sérénité des planches, sur lesquelles elle a passé de nombreuses années. En effet, au théâtre, les actrices et les marques du temps sont moins scrutées. "Au théâtre, on ne souffre jamais de cela", confirme-t-elle, avant d'ajouter : "Plus on vieillit, meilleur on est. Comme le bon vin. On devient presque comme de la terre glaise : une matière formidable à sculpter. Le théâtre vous regarde vieillir avec bienveillance. C'est peut-être différent au cinéma, mais je n'ai pas ressenti de manque particulier. J'ai même eu, dernièrement, de très beaux rôles au cinéma".

Pour passer ce beau cap, Emmanuelle Béart sait qu'elle va devoir compter sur sa grande famille, comme elle l'explique dans le magazine. "La manière dont on est aimé, les responsabilités que l'on a font que finalement, 60 ans reste un chiffre. Bien sûr, je ne suis pas sûre d'être contente ce jour-là mais franchement, j'ai une grand-mère qui est partie à 107 ans et ma mère, à 80 ans, est en pleine forme. Peut-être que dans ma famille, on ne regarde pas le temps passer de la même manière...".

Et ses trois enfants, Nelly (30 ans et désormais mariée au petit-fils de Simone Veil), Yohann, 26 ans et Surafel, 13 ans devraient également être à ses côtés pour lui apporter encore plus de sérénité !