Emmanuelle Béart : Son fils Surrafel, visage rieur, dévoile de rares photos très loin de la France

Il devient, peu à peu, un petit homme ! Surafel Cohen, le fils d'Emmanuelle Béart, a grandi dans l'ombre, loin du feu des projecteurs, avant de finalement dévoiler son visage sur les réseaux sociaux. Alors qu'il a célébré l'anniversaire de ses 13 ans avec papa et maman au mois de mars 2022, le jeune adolescent a ouvert un compte officiel sur Instagram qui compte encore très peu de photographies... mais tout de même certaines images récentes. Le 7 avril, il a notamment dévoilé quelques sourires, esquissés lors d'un séjour en Thaïlande.

Né en Ethiopie en 2009, Surafel a été adopté par Emmanuelle Béart et Michaël Cohen alors qu'il avait 8 mois, en janvier 2010. Mariés de 2008 à 2011, les deux ex ont toujours conservé une jolie relation et n'hésitent pas à se retrouver, dans la même pièce, pour le plus grand bonheur de leur fils. Alors qu'ils fêtaient ses 13 ans, la comédienne et le réalisateur ont d'ailleurs passé le week-end ensemble afin d'assister, main dans la main, à la fameuse extinction des bougies, posées en ordre sur un succulent gâteau au chocolat. "Fiers de notre petit grand", s'émerveillait alors la fille de Guy Béart.