Emmanuelle Boidron en couple depuis 24 ans, elle dévoile le défaut irritant de son époux Antoine !

On l'a vue grandir, à l'écran, au côté de Roger Hanin dans la série Navarro, sur TF1. Aujourd'hui, Emmanuelle Boidron est une comédienne accomplie, à l'affiche de la pièce Le Switch, au Théâtre Edgar, dans laquelle elle donne la réplique à Capucine Anav et Alexandre Pesle. Loin des planches, elle est également une femme heureuse et une maman épanouie. Depuis plus de deux décennies, elle grandit et évolue auprès du même homme : Antoine Jacoutot, qu'elle a rencontré en 1998 lors des répétitions du Tartuffe de Molière - elle jouait Marianne, lui Valère. Mais quel est le secret d'une telle longévité ?

"J'ai assez peu de mérite parce qu'Antoine et moi nous aimons les mêmes choses, explique-t-elle dans les colonnes du magazine Gala. Nous partageons le goût des voyages, des sorties. Nous sommes tous les deux gourmands, nous avons les mêmes amis... Et puis, mon métier n'engendre aucune routine. Enfin, nous ne sommes ni volages ni jaloux. Antoine a été comédien avant de se reconvertir dans l'informatique, donc il comprend ce que je vis et on se fait confiance. Il a toutes les qualités – et un seul défaut : il ronfle. Il me tuera quand il lira ça mais tant pis !"

Antoine et moi, nous sommes ensemble depuis vingt-quatre ans

Ils ont su préserver leur amour malgré la routine qui s'installe et les difficultés survenues à la naissance de leurs deux enfants. Aujourd'hui, les amoureux, mariés, ont une grande fille de 20 ans, Leïa, et un grand gaillard de 12 ans, Arthur. L'une va s'envoler pour New York pour suivre les cours du Lee Strasberg Theatre and Film Institute, l'autre, plus jeune, se passionne pour les écrans. "Quand Leïa était petite, son père et moi l'emmenions partout, sauf au cinéma, se souvient Emmanuelle Boidron. Arthur, je l'ai eu à 30 ans, ça n'était pas très vieux non plus. Comme il y a un écart assez important entre mes enfants, on me demande souvent s'ils sont du même père. Eh bien oui ! Antoine et moi, nous sommes ensemble depuis vingt-quatre ans." Ha, l'amour...

Retrouvez l'interview intégrale d'Emmanuelle Boidron dans le magazine Gala, n°1485 du 25 novembre 2021.