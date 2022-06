Enfants, ultimatum... : Nathalie Marquay intraitable pour son premier dîner avec Jean-Pierre Pernaut

Nathalie Marquay a perdu l'homme de sa vie le 2 mars dernier. Des adieux difficiles sur lesquels elle accepte progressivement de se confier. Plus de trois mois après la disparition de Jean-Pierre Pernaut à l'âge de 71 ans, son épouse Nathalie Marquay entretient sa mémoire en distillant des petites anecdotes sur leur histoire d'amour. La dernière en date remonte au samedi 11 juin.

Invitée sur les ondes d'RTL dans l'émission Le Grand Studio, l'ancienne Miss France a levé le voile sur les coulisses de leur premier dîner en amoureux : "C'est très simple, quand il m'a invitée la première fois au restaurant, c'était à la Tour Eiffel. Je savais que c'était l'homme de ma vie donc je ne passe pas par quatre chemins."

Lors de leur rencontre, Nathalie Marquay venait de vaincre une leucémie. Désireuse de fonder une famille, elle avait peur à l'époque que prendre son temps ne l'empêche finalement de réaliser son rêve de devenir maman. C'est donc en toute franchise et sans pincette qu'elle a abordé le sujet avec Jean-Pierre Pernaut aux prémices de leur relation : "Il ne faut pas que je perde de temps, moi, j'ai envie d'avoir des enfants." Si un tel aplomb peut effrayer bien des hommes, Jean-Pierre Pernaut n'a pas fui, au contraire.

Nathalie Marquay savait qu'a priori, elle pouvait aller droit au but avec lui : "Comme j'ai déjà un certain âge, on ne doit pas perdre de temps. (...) Si j'ai pu lui parler comme ça, c'est parce que je sentais qu'il y avait une étincelle entre tous les deux, et que je n'avais vraiment pas de temps à perdre. Lui non plus, puisqu'il avait déjà 51 ans. S'il ne voulait pas, il fallait qu'on arrête. Moi, je n'étais pas là pour faire la pom pom girl. J'étais là pour être à côté de lui et être sa femme."

La suite, on la connaît. En 2002, soit quelques mois après leur coup de foudre à l'élection de Miss France, Nathalie Marquay donne naissance à leur fille Lou puis à Tom l'année suivante. En juin 2007, le couple couronne son amour par un mariage et n'aura qu'une seule ligne de conduite, celle de profiter de la vie et de se promettre amour et fidélité, jusqu'à ce que la mort les sépare...