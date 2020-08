EnjoyPhoenix "perdue et déphasée" : elle prend une grande décision

Après avoir été absente pendant plus de quarante-huit heures en story Instagram, EnjoyPhoenix a fait sa réapparition sur le réseau social le 13 août 2020 pour annoncer une grande nouvelle qui devrait attrister ses fans.

Marie Lopez, de son vrai nom, a lancé sa chaîne YouTube en 2011. Autant dire donc qu'elle est l'une des youtubeuses les plus célèbres, et très appréciée qui plus est. 3,65 millions d'internautes suivent ses aventures sur sa chaîne principale, où elle parle de ses problèmes de peau, de beauté ou de son couple avec le DJ belge Henri PFR. Mais durant plusieurs semaines, ses fans n'auront pas le plaisir de découvrir de nouveaux contenus. EnjoyPhoenix a en effet confié qu'elle souhaitait faire une petite pause. "C'est la première fois en dix ans que ça m'arrive mais je sens que c'est nécessaire, parce que je suis en train de ne plus pouvoir tenir tout ça. Je vais faire une pause YouTube, voilà, c'est dit", a tout d'abord déclaré l'ancienne candidate de Danse avec les stars (saison 6, en 2015).

EnjoyPhoenix a ensuite expliqué la raison de ce choix délicat : "J'ai besoin de prendre du recul sur mes vidéos, sur ce que je propose, sur ce que j'ai envie de proposer et sur comment j'ai envie de le proposer aussi. La pause va surtout s'effectuer sur ma chaîne principale. Je reprendrai les vidéos en septembre. Je me laisse toute la fin du mois d'août pour réfléchir et si cette pause n'est pas nécessaire, alors je continuerai à prendre une pause en septembre. (...) Je ne suis pas satisfaite du contenu produit sur ma chaîne principale. Ça ne me correspond pas, ça ne me plaît pas. Je me sens un peu perdue et déphasée. J'aimerais juste me réaligner un peu pour partager du contenu qui a de l'importance pour moi." Un coup dur pour les personnes qui la suivent assidûment, mais qui à coup sûr comprennent sa décision.

Que ses abonnés se rassurent, EnjoyPhoenix sera tout de même active sur la plateforme de vidéos. La jeune femme de 25 ans ne compte en effet pas stopper ses Vlogs qu'elle prend toujours plaisir à tourner. "C'est beaucoup moins anxiogène de faire des Vlogs que faire des vidéos sur ma chaîne principale. (...) Je ne vous abandonne pas, je continuerai à être active sur Instagram et sur ma chaîne de Vlogs", a-t-elle enchaîné. Sur son fil d'actualité, elle a précisé qu'elle allait bien pour rassurer son public.