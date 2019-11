Enora Malagré : Sa folle soirée "au paradis du chapeau"

L'automne bien entamé et l'hiver approchant, les manteaux, pulls en laine, bonnets et écharpes ont fait leur retour dans les garde-robes. Enora Malagré accessoirisera ses tenues d'un autre accessoire en vogue, le chapeau feutré. L'animatrice télé et comédienne a craqué pour ceux du créateur Anthony Peto.

Anthony Peto est né à Londres, mais s'est établi à Paris. Le chapelier vient d'ouvrir sa deuxième boutique dans la capitale française, située au 56 rue de Tiquetonne, dans le 2e arrondissement. Enora Malagré en a découvert le décor ce jeudi 7 novembre 2019, lors de la soirée d'inauguration.

La chroniqueuse de l'émission De quoi j'me mêle (diffusée sur C8) était accompagnée de son ami, le créateur de bijoux Marc Deloche. Elle a invité ses près de 450 000 abonnés Instagram à se rendre à la boutique du chapelier Anthony Peto, en filmant les pièces exposées.

Enora en a essayé plusieurs et a craqué pour deux chapeaux, un marron orné d'une plume et un bleu nuit.