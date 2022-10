Eric Antoine et Calista séparés : annonce inattendue, le magicien a "a la dalle"

Après un premier numéro notamment marqué par la prestation incroyable de Rayane, Incroyable talent était de retour sur M6 le 25 octobre 2022 avec de nouveaux talents. Bluffée par Antigravity Show, Hélène Ségara s'est confiée sur sa maladie des yeux. Eric Antoine, lui, a fait une confidence sur sa vie amoureuse à la suite d'une autre prestation. Une triste révélation si elle est vraie.

Eric Antoine a été bluffé par un jeune magicien de 13 ans qui avait une technique exceptionnelle et a proposé un numéro intelligent. Une fois le show terminé, le magicien et humoriste a discuté avec les personnes assises derrière lui en attendant le prochain candidat. Il n'a également pas manqué de saluer une hôtesse du programme. Surprise, Hélène Ségara lui a demandé ce qui lui arrivait. "D'où tu dis bonsoir aux hôtesses toi maintenant ?", a-t-elle lancé. Et son collègue et ami de répondre : "Bah parce que je suis célib alors je dis bonsoir." L'interprète d'Il y a trop de gens qui t'aiment a donc confié que l'an dernier, il ne prêtait pas attention aux jeunes femmes et que cette année, il saluait toutes les hôtesses.

"Bonsoir jeune homme aussi hein. Gros gros gros manque affectif en ce moment", a poursuivi Eric Antoine. De quoi faire rire Hélène Ségara qui a précisé qu'il avait "la dalle". Eric Antoine est-il bel et bien célibataire ou a-t-il simplement voulu jouer une fois de plus la carte de l'humour ? L'avenir le dira s'il souhaite s'exprimer sur le sujet. Car il a toujours été discret en ce qui concerne son couple avec Calista Sinclair. On sait tout de même que tous deux se sont rencontrés en 2001, dans une école de théâtre. "Pour moi ça a été une évidence. J'ai tout de suite su que c'était la femme de ma vie. Calista habitait à Sydney en Australie. On a attendu six ans avant de se retrouver. Mais on a su entretenir notre amour malgré la distance", confiait Eric Antoine à Télé 7 jours en 2015. Les (anciens ?) tourtereaux se sont unis en 2008 et ont eu deux enfants prénommés Raphaël et Ulysse (11 et 7 ans). En plus d'être amants et parents, Eric Antoine et Calista sont également collègues puisqu'elle est son assistante lors de certains spectacles de magie.