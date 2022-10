Hélène Ségara placée en foyer à l'âge de 15 ans : elle se confie, en larmes, après une rencontre bouleversante

C'est un grand moment d'émotion qu'a offert Rayane dans Incroyable talent 2022, sur M6, le 18 octobre. Le jeune homme de 15 ans a mis une claque à tout le monde grâce à sa sublime prestation et son histoire personnelle qui a touché tout le monde, en particulier Hélène Ségara.

Du haut de ses 15 ans, Rayane a bouleversé tout le monde. Le jeune homme vit dans un foyer situé à Montreuil depuis un an, son papa n'ayant pas de logement fixe et sa maman ayant trop de problèmes de santé. C'est à cette période qu'il a commencé à apprendre le piano... en regardant des vidéos YouTube. Ne pouvant s'offrir cet instrument, il en joue dans les gares ou les magasins de musique. Grâce à cela, il a été repéré par le directeur de casting, ce qui lui vaut sa présence dans l'émission présentée par Karine Le Marchand.

Rayane a confié qu'il souhaitait intégrer le conservatoire afin de poursuivre sur cette fois et ainsi, faire revivre la musique classique qu'il affectionne tant. Après avoir raconté son histoire sur le plateau, place à son interprétation magistrale qui a enlevé quelques larmes à Marianne James mais aussi à Hélène Segara (qui a bien failli ne pas être sur le plateau à cause de sa maladie). Cela lui a aussi valu une standing-ovation. "Voilà, ça c'est Incroyable talent. Voilà pourquoi on fait cette émission. (...) Tu incarnes tout ce qu'il y a de plus beau mec", a lancé Eric Antoine. Avec les autres membres du jury, il lui a ensuite promis de lui trouver un piano.

Hélène Ségara très touchée

Après les quelque mots de Sugar Sammy et Marianne James, Hélène Ségara s'est livrée à son tour sur son histoire personnelle similaire à Rayane. "Exactement à ton âge, j'ai moi aussi quitté ma maison. Et j'ai été dans un endroit... pardon", a-t-elle déclaré dans un premier temps avant de pleurer. Une fois légèrement remise de ses émotions, la chanteuse de 51 ans a poursuivi : "Je suis très fière de toi, même si on ne se connaît pas. Je voulais te dire que moi à cette âge là, à chaque fois que j'avais de la peine, je chantais dans l'endroit où j'étais. Et mon professeur de maths m'a dit : 'Hélène, cette voix, ce rossignol, il faut que tu chantes, que tu en fasses ta vie.' Pour moi, ce n'était qu'un rêve, aujourd'hui tu es là. Je ne peux pas croire que ça ne fait qu'un an que tu joues. Et je pense que tu vas permettre aux autres de rêver", a-t-elle conclu, avant d'appuyer sur le Golden Buzzer. Elle a ainsi permis à l'adolescent d'accéder directement à la finale.

Si elle ne le dit pas clairement, Le Parisien précise que la chanteuse a été placée en foyer, tout comme Rayane. "Mon prof de maths me faisait chanter à la fin des cours, pour me faire plaisir. Il m'a beaucoup aidé (...). Derrière les talents, il y a de l'humain, et sa prestation se fond avec son histoire. Il s'est intéressé au piano quand il a traversé des moments douloureux. Ce conte de fées est un grand message pour nous tous, il m'a renvoyé aussi, bien sûr, à ce que j'ai vécu", a-t-elle confié à nos confrères.

Du côté des audiences, ce retour a rassemblé 3,08 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience de 16,7% comme le dévoilent nos confrères de Puremédias. M6 était ainsi sur la deuxième marche du podium, derrière France 3 qui diffusait Bellefond (4,12 millions).