Éric Dupond-Moretti et Isabelle Boulay : Rare sortie en amoureux pour la victoire d'Emmanuel Macron

C'est une nouvelle et rare sortie pour Éric Dupond-Moretti et Isabelle Boulay. Ce dimanche 24 avril, le ministre de la Justice et sa compagne ont été présents aux côtés d'Emmanuel Macron pour sa victoire. Sur le champs de Mars, ils ont capté l'attention.

C'est un couple médiatique qui attise la curiosité. Il faut dire qu'Éric Dupond-Moretti et Isabelle Boulay sont très discrets sur leur vie sentimentale, qui n'est pas des plus simples. Le ministre de la Justice vit en Hexagone quand sa compagne québécoise est installée à Montréal où elle vit avec son fils. Bien sûr, le couple, qui s'est pacsé, aime à se retrouver par moments dans l'année, ou encore pour des vacances d'été dans le Sud de la France où ils se construisent ensemble de nombreux souvenirs. Alors forcément, chaque sortie du couple ne manque pas d'attirer l'attention. Et alors qu'Emmanuel Macron a célébré sa victoire sur le champs de Mars, au pied de la Tour Eiffel, Éric Dupond-Moretti et Isabelle Boulay y étaient présents. Le Garde des Sceaux a eu bien du mal à retenir son émotion. Pendant que le président de la République serrait dans ses bras son frère Laurent Macron, ou encore son épouse Brigitte, aux premières loges, Éric Dupond-Moretti est apparu très ému face aux caméras de France 2. "Non mais je suis ému effectivement. L'idée que la France bascule vers l'extrême-droite, c'est quelque chose qui est, pour nous tous, absolument insupportable", a-t-il souligné. Non loin, il a pu compter sur la présence de sa compagne pour l'accompagner dans ce moment de joie fort. Et l'ancien avocat a partagé son envie de "savourer cette victoire, parce qu'elle est large". Que pense-t-elle de sa vie de ministre ? Un bonheur qui a dû émouvoir sa compagne Isabelle Boulay. Car si la distance est parfois difficile à gérer pour le couple, la chanteuse tient avant tout à ce que son compagnon soit heureux, comme elle l'a récemment rappelé. "J'ai envie qu'il soit bien, qu'il soit heureux... donc s'il a envie de continuer qu'il continue", a confié la mère de Marcus lorsque Thomas Sotto lui a demandé si elle avait envie qu'il soit à nouveau ministre. "On ne peut pas empêcher quelqu'un de cette envergure-là de faire ce qu'il aime, comme lui a toujours eu du respect vis-à-vis de moi, de mes élans de chanteuse ou de mes projets", a-t-elle poursuivi. Passionné de musique, l'homme politique n'hésite pas à partager avec elle des morceaux qu'il apprécie. Leur relation a semble-t-il encore de beaux jours devant elle.

