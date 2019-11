Eric Naulleau : Son fils Tristan débarque par surprise dans TPMP

Cyril Hanouna a démarré la semaine en force dans Touche pas à mon poste, sur C8. L'animateur recevait Olivier Rousteing sur son plateau le lundi 25 novembre 2019, le célèbre directeur artistique de Balmain et grand ami des stars. A 33 ans, il est venu défendre son documentaire consacré à la recherche de ses origines, lui qui a été adopté.

A travers ce reportage bouleversant, Olivier Rousteing nous ouvre les portes de sa vie pleine de paillettes et s'y livre en toute transparence sur la solitude qui va avec. Mais si l'on pensait avoir tout découvert du créateur, il n'en est rien. "Je peux trahir un secret ?" a lâché Cyril Hanouna au cours de la soirée, en s'adressant à Eric Naulleau. Face à l'approbation de son chroniqueur, il a révélé que son "fils travaille avec Olivier Rousteing." Et oui, le jeune homme prénommé Tristan n'est autre que l'assistant personnel du Wonder Boy. Une information rapidement confirmée par ce dernier.

La surprise ne s'est pas arrêtée là pas là puisque le fameux Tristan se trouvait dans les coulisses de l'émission, ce qui n'a pas échappé à Cyril Hanouna. L'animateur a alors décidé de l'inviter à sortir de l'ombre et à rejoindre son équipe. "Vous allez me le pourrir, a blagué Eric Naulleau. C'est mon fils aîné, j'ai le modèle en dessous. Il a 27 ans." Lorsque Tristan a enfin débarqué sur le plateau, difficile de passer à côté de la ressemblance frappante entre le duo père-fils. Toutefois physiquement, car on ne peut pas en dire autant du look.

D'ailleurs, il a été révélé que le jeune homme a déjà cherché à "relooker son papa". "Je lui avais proposé, Olivier aussi", a assuré Tristan. Il n'en fallait pas plus pour que Cyril Hanouna défie Eric Naulleau à venir dans la prochaine émission de Touche pas à mon poste vêtu de la marque Balmain "de la tête aux pieds". Challenge accepté de la part de l'ancien polémiste. On a déjà hâte de voir le résultat !