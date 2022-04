Eric Zemmour viré par le frère de Zinedine Zidane : Tensions près de Marseille !

Passé sous les 10% dans les sondages, le candidat d'extrême-droite Éric Zemmour a appelé samedi 2 avril 2022 à Marseille les électeurs LR, qu'il estime "trahis", à voter pour lui, avant de se faire dégager plus tard d'un city stade où il s'était invité sans avertir de la présence de caméras. Ses soutiens et lui avaient entamé un match au Zidane Five Club d'Aix-en-Provence quand Nourredine Zidane, frère de Zinedine, est venu leur ordonner de quitter le terrain.

Le moment de sa visite dans le Sud - non loin de la ville où il avait fait il y a quelques mois un doigt d'honneur notoire -, qui a été le plus commenté est donc certainement sa participation à un match de foot en salle au complexe sportif ZS d'Aix-en-Provence, créé par la star du football Zinedine Zidane. En short et maillot, le compagnon de Sarah Knafo a entamé un match avec des sympathisants locaux avant que la partie ne soit abruptement arrêtée par des responsables du centre, mécontents de la présence de nombreuses caméras.