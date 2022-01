Estelle Lefébure en bikini : elle dévoile ses tatouages dans un cadre paradisiaque

Pour Estelle Lefébure, l'année 2021 s'est achevée sur un deuil, avec le décès de sa grand-mère. Elle démarre quand même 2022 dans une optique positive. Partie au soleil, la comédienne et mannequin de 55 ans s'est ressourcée.

Les premiers jours de cette nouvelle année, Estelle Lefébure les a passés à la plage, en maillot deux pièces ! L'héroïne de la pièce de théâtre Les Grandes Ambitions a quitté Paris une fois ses représentations terminées. Elle a jeté l'ancre sur une île paradisiaque et profite du soleil et de la plage.

"Never look back, always look forward. Happy 2022 to you (...) Bonne année", a écrit Estelle Lefébure en légende d'une photo d'elle de dos, vêtue d'un maillot deux pièces noir révélant ses deux tatouages, en bas du dos et à l'avant-bras droit.L'ex-épouse de David Hallyday et maman d'Ilona et Emma Smet (26 et 24 ans) a ajouté sur une autre publication : "Commençons avec des bonnes ondes".