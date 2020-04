Esther Garrel (Vivre sans eux) : Qui est la soeur de Louis Garrel ?

Dans la famille Garrel, nous demandons la soeur ! Ce 8 avril 2020, Esther Garrel est à l'affiche du nouveau téléfilm événement de France 2, Vivre sans eux, dans lequel elle donne la réplique à Bernard Le Coq. L'occasion de découvrir le talent de cette comédienne de 29 ans, qui se trouve être la petite soeur de Louis Garrel. Mais pas seulement !

Le cinéma est décidément une affaire de famille chez les Garrel : le grand-père était Maurice Garrel, acteur reconnu des années 1960, qui s'était notamment illustré devant les caméras de François Truffaut, Claude Lelouch et Claude Chabrol. Vient ensuite le père réalisateur, Philippe Garrel, et la mère actrice, Brigitte Sy. Sans surprise, c'est enfant qu'Esther Garrel a fait ses premiers pas de comédienne dans un court métrage intitulé Zanzibar à Saint-Sulpice, dans lequel son père figurait lui aussi au casting.

En 2001, grand-père, père et fille se sont ensuite retrouvés tous les trois sur le tournage du film dramatique Sauvage Innocence, largement inspiré de la vie de Philippe Garrel. À la sortie de l'adolescence, Esther a multiplié les seconds rôles au cinéma : 17 filles (2011), Camille redouble (2012), Les Jours venus (2015), L'Indomptée (2016)... La jolie brune retrouve son père dans La Jalousie (2013) et L'Amant d'un jour (2017), mais joue également dans un film réalisé par sa mère Brigitte Sy, L'Astragale, en 2015. Esther Garrel fait ensuite une apparition remarquée dans le populaire Call Me By Your Name en 2017.