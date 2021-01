Eugenie d'York : Quand la princesse doit-elle accoucher ?

Le royal baby se fait attendre ! La famille royale britannique guette en effet la naissance du premier enfant de la princesse Eugenie et son mari, Jack Brooksbank. Marié depuis l'automne 2018, le couple avait annoncé l'heureuse nouvelle en septembre 2020, en indiquant que la naissance était prévue pour "le début de l'année 2021". Si l'on en croit les informations du magazine Hello du 18 janvier, la date de naissance se précise...

Le média anglais affirme en effet qu'Eugenie d'York est bel et bien dans ses dernières semaines de grossesse puisque son premier enfant devrait naître à la mi-février. Le bébé pourrait bien voir le jour en même temps que l'anniversaire de son grand-père, le prince Andrew, né le 19 février 1960 ! Une drôle de coïncidence que les jeunes parents préfèreraient peut-être éviter puisque le duc d'York fait profil bas, depuis le scandale autour de son amitié avec le prédateur sexuel américain Jeffrey Epstein...

Ses derniers mois de grossesse, Eugenie d'York les a passés à faire et défaire ses cartons. Avec son mari Jack Brooksbank, la princesse s'était installée au mois de novembre au Frogmore Cottage, la demeure du prince Harry et Meghan Markle à Windsor. Proche de son cousin Harry, Eugenie s'était arrangée en privé avec lui pour s'installer dans cette maison récemment refaite du sol au plafond, mais vide, puisque les Sussex résident désormais aux Etats-Unis. Mais après six semaines au Frogmore Cottage, sans explication officielle, Eugenie et Jack ont finalement quitté les lieux pour regagner leur Ivy Cottage, sur les terres du palais de Kensington, à Londres.