Eugénie Le Sommer mariée : cérémonie en Bretagne, aux sons des binious

Eugénie Le Sommer avait convié l'une de ses coéquipières de Lyon à son mariage, la Norvégienne Ada Hegerberg. Celle qui a reçu le Ballon d'or féminin 2018 a publié des vidéos de la cérémonie, grâce auxquelles on découvre que les mariés sont sortis sous les binious de l'église. Un folklore parfaitement de circonstance, qui a apporté un charme en plus au mariage d'Eugénie Le Sommer et Florian Dariel.

Le mois d'août est décidément un mois très heureux pour l'attaquante de l'Olympique lyonnais. Elle et son club ont une nouvelle fois remporté la Coupe de France, permettant à Eugénie Le Sommer de soulever son 25e trophée. La carrière de la Bretonne n'a pas toujours été faite de victoires. Elle a connu des désillusions et des déceptions comme le 28 juin 2019, lorsque l'équipe de France avait été éliminée par les Etats-Unis en quarts de finale de la Coupe du monde féminine de football. Présents dans les gradins du Parc des princes, Florian l'avait alors consolée. Ensemble depuis plus de dix ans, c'est ensemble qu'ils continueront de traverser les hauts et les bas.