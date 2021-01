Eurovision 2021 : Des ex-talents de The Voice charmants, Philippine stylée... Photos des artistes

Ce samedi 30 janvier 2021, sur France 2 en prime time, l'artiste qui représentera la France à l'Eurovision 2021 sera désigné ! Ils sont dix-sept chanteurs au total à proposer douze chansons. Et ce sont les téléspectateurs qui choisiront, en partie, qui portera nos couleurs à Rotterdam, aux Pays-Bas. Une soirée rythmée avec Stéphane Bern et Laurence Boccolini à la présentation.

Douze artistes se présentent dans Eurovision 2021 : C'est vous qui décidez, sur France 2. Au total, huit chanteurs solo, trois duos et un trio vont tenter de séduire et le public et le jury, dont les votes comptent pour 50/50. Le jury est composé d'Amir en qualité de président, cinq ans après avoir représenté la France à l'Eurovision, le Néerlandais Duncan Laurence (dernier vainqueur en date du concours), la dernière gagnante pour la France (en 1977) Marie Myriam, Natasha St Pier, qui représentait la France à l'Eurovision en 2001 ou encore Chimène Badi, candidate de Destination Eurovision 2019. Le musicien André Manoukian, qui a commenté les demi-finales du concours en 2018, ainsi que l'ex-Miss France Elodie Gossuin qui a annoncé les points du jury français plusieurs fois seront également de la partie. Les comédiens Michèle Bernier et Agustin Galiana sont eux aussi attendus, tout comme la star de la mode Jean-Paul Gaultier qui habillera d'ailleurs le ou les représentant(s) français à l'Eurovision 2021

21 Juin, Le duo interprètera Peux-tu me dire ? Le chanteur Ali, né au Liban, a écrit son titre Paris me dit (Yalla ya helo !) avec Hyphen-Hyphen, le trio polynésien Amui proposera un morceau en tahitien baptisé Maeva, le duo Andriamad chantera Alléluia, Barbara Pravi mise tout sur la chanson française avec Voilà. Céphaz, né au Ghana avant d'être adopté à l'âge de 10 ans, chantera On a mangé le soleil, la Bourguigonne de 30 ans Juliette Moraine interprètera Pourvu qu'on m'aime, Philippine espère faire sensation avec Bah non, LMK proposera du reggae avec Magique et Pony X promet un show de folie : il proposera son titre Amour fou accompagné de son DJ déguisé en poney !

Et ce n'est pas tout : deux anciens candidats de The Voice sont également au casting. Casanova, qui tentera de séduire le public et le jury avec son titre Tutti, a participé au télé-crochet en 2018. Terence James, vu sur le plateau de TF1 en 2020, chantera Je t'emmènerai danser. Avant même que la compétition ne commence, le jeune Terence est soutenu par sa douce Sophie Potel, aperçue dans Les Reines du shopping, sur M6 la semaine du 25 janvier 2021.

Chacun proposera sa prestation et à partir de là, le public choisira les sept candidats qui poursuivront l'aventure. Le jury désignera un huitième artiste. Enfin, c'est à ce moment que le représentant de la France à l'Eurovision 2021 sera choisi !