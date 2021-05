Eurovision 2021 - Laurence Boccolini et Stéphane Bern "gâchent" la finale : explications et mea culpa

Après des semaines et des semaines de préparation, la finale de l'Eurovision 2021 a pu avoir lieu samedi 22 mai. C'est à Rotterdam, aux Pays-bas, que s'est déroulée la compétition à l'issue de laquelle le groupe italien controversé Måneskin a été sacré vainqueur. Barbara Pravi, l'ambassadrice de la France, a quant à elle décroché la deuxième place du classement. Ils se sont donc chacun démarqués au milieu d'une vingtaine de pays prêts à faire le show. Mais outre les prestations des candidats, ce sont Laurence Boccolini et Stéphane Bern qui ont beaucoup fait parler d'eux.

Et pour cause, le duo qui a été désigné pour présenter l'émission en direct depuis Rotterdam et retransmise sur France 2, s'est laissé dépasser par les événements. Ils n'ont notamment pas pris en compte leur avance sur la diffusion française. Un détail qui a beaucoup agacé sur les réseaux sociaux. "Stéphane Bern et Laurence Boccolini deviennent relou avec leur impatience et le fait de nous spoiler 3 secondes avant les résultats", "Vous aussi, Laurence Boccolini et Stéphane Bern 'spoilent' systématiquement d'une demi-seconde l'annonce des 12 points nationaux ?", "Stéphane Bern et Laurence Boccolini gâchent tout le suspens des 12 points en criant leur joie AVANT que l'on ait les résultats", pouvait-on lire sur Twitter.

Un bad buzz qui a forcé Laurence Boccolini a prendre la parole pour présenter ses excuses. "C'était mon premier #eurovision quelle belle expérience ! (...) Pardon pour le problème technique, nous ne savions pas à Rotterdam que vous n'aviez pas encore l'annonce des 12 points... Le 'delay' satellite était important mais nous n'étions pas au courant au début et désolée de vous avoir spoilé quelques annonces", a-t-elle écrit sur Instagram.