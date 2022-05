Eurovision : Un des gagnants part à la guerre, déchirants adieux à sa chérie

Samedi 14 mai, l'Ukraine a sans surprise remporté la 66e édition du concours de l'Eurovision, juste devant le Royaume-Uni. C'est le groupe Kalush Orchestra, avec son titre Stefania, qui l'a emporté. Quelques heures après cette victoire largement saluée en Europe, le chanteur Oleg Psiuk et ses camarades devaient rentrer au pays pour retourner combattre contre les forces armées russes. L'artiste a eu le temps d'embrasser sa compagne avant de partir au front.

Comme le relate le Mail Online, qui partage des photos des adieux déchirants entre Oleg Psiuk et sa chérie Oleksandra, l'heure est donc venue de retourner au combat. Dimanche 15 mai, après avoir remporté l'Eurovision depuis la scène du PalaOlimpico de Turin, en Italie - suite à la victoire de Maneskin l'an dernier - et un passage sur le plateau de l'émission Che Tempo Che Fa, à Milan, Oleg Psiuk était vu à la sortie de son hôtel, attendant un taxi. Le chanteur a alors partagé de tendres baisers avec son amoureuse, conscient qu'il n'est pas certain de la revoir... En effet, en raison des règles imposées par l'Ukraine, en guerre contre la Russie, l'artiste est en âge de combattre et doit donc être mobilisé pour défendre son pays. Il avait obtenu avec son groupe une autorisation de quitter le territoire pour participer à l'Eurovision - le concours a en revanche banni la Russie cette année - a condition de revenir dès le lendemain...

"Nous aimerions remercier tous ceux qui ont voté pour l'Ukraine. Cette victoire signifie tant pour nous. Cette victoire va remonter le moral des troupes et mener à d'autres victoires partout sur le front (...) Des gens se font tuer dans cette guerre ou combattent ou perdent leur travail en Ukraine, ce n'est pas le moment le plus opportun pour faire la fête (...) Notre culture est attaquée. Nous voulions présenter notre musique au monde hier soir. J'ai écrit cette chanson de l'Eurovision pour ma mère bien avant la guerre mais, finalement, elle a commencé à avoir plusieurs significations pour différentes personnes", a clamé Oleg Psiuk en conférence de presse.