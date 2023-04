Eva Green : ce tendre clin d'oeil à sa mère, Marlène Jobert dans "20h30 le dimanche"

Eva Green a toujours voué un profond respect à sa mère, Marlène Jobert . Ce dimanche 9 avril 2023, la comédienne à l'affiche du film Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan, aux côtés de François Civil, Pio Marmaï, Romain Duris et Vincent Cassel, a évoqué sa maman. En voyant une photo du trio formé par Jean Rochefort, Philippe Noiret et Jean-Pierre Marielle, Laurent Delahousse n'a pas pu s'empêcher d'évoquer la mère de l'actrice française. "Je ne peux que penser à Marlène Jobert avec les rôles et ces personnages incroyables qu'ils ont eu ensemble", a déclaré le présentateur du JT de France 2. "On l'embrasse, on espère peut-être qu'elle nous regarde", a-t-il ajouté, avant d'être coupé par Eva Green. "Elle vous regarde là, elle vous regarde oui, oui", a répondu la comédienne, hilare. L'animateur télé a souhaité savoir si l'actrice au planning très chargé avait le temps de se retrouver avec sa maman, pour "poser sa voix" sur des contes.

"On en a fait il y n'y a pas si longtemps que ça. C'est très amusant de travailler avec elle. On est extrêmement proche et puis c'est très drôle. Elle aime jouer avec les tessitures de voix. Elle est très douée là-dessus, donc c'est très ludique, oui", a affirmé Eva Green.

Eva Green admirative de la carrière de Marlène Jobert

Même si elle voue un profond respect à sa mère, dont la carrière de comédienne n'est plus à prouver, Eva Green a longtemps eu "honte" de sa notoriété. En suivant les traces de sa maman, l'actrice à l'affiche des Trois Mousquetaires : D'Artagnan, a confié qu'elle a souvent souffert d'être associée à Marlène Jobert. "J'avais ce complexe, peut-être, d'être 'la fille de' et que les gens disent : 'Oh là là, ça va être facile, etc.' Et puis, c'est difficile parce qu'on dit qu'on va être acteur, mais peut-être qu'on va être nul", a confié l'actrice dans une interview accordée à Konbini le 17 avril 2021. À nos confrères de Paris Match, le 20 avril 2021, celle qui partage l'affiche avec Vincent Cassel dans la série Liaison sur AppleTv+, a expliqué qu'elle a dû faire ses preuves plus que les autres pour se faire un nom.

"Au début, certains s'imaginaient que ce serait plus simple pour moi, car j'étais la fille de... Les gens sont plus méchants", avait-elle confié. L'ancienne James Bond girl a donc pris des cours d'art dramatique, pour s'éloigner du registre de sa maman. "Je suis allée en cours dramatique Eva Saint Paul, à Paris, pendant trois ans. Je crois que c'est vraiment en faisant qu'on y prend goût ou pas. Ça a été un vrai déclic dans le concret". Un pari plus que gagnant !