Marlène Jobert : Qui est Joy Green, son autre fille et soeur jumelle d'Eva ?

Marlène Joubert n'a visiblement pas eu besoin de convaincre sa fille Joy de ne pas se lancer dans la comédie. "Joy détesterait ce métier, mais elle a une grande admiration pour sa soeur", confiait-elle à Paris Match en 2018. Elle a essayé avec Eva Green et a dévoilé sa motivation dans une interview accordée au Parisien. "C'est un métier extrêmement difficile pour les gens sensibles. Il ne rend pas toujours si heureux que cela, constate la star du film Dernier Domicile connu, initialement sorti en 1970 et diffusé ce dimanche 4 juillet sur C8. Mais elle était déterminée, et elle a eu beaucoup de chance. Elle est de plus incroyablement travailleuse et perfectionniste, parfois même trop ! Je suis bluffée par son oreille et par le fait qu'elle tourne en anglais et sans accent. Pour un metteur en scène, ma fille est un vrai cadeau. Elle s'implique totalement et n'hésite pas à faire des propositions. J'ai très peur pour sa santé, car on tourne sans masque, et que, dans l'euphorie, on néglige sans le vouloir de se protéger contre la contamination. Tant que tout le monde ne sera pas vacciné, j'aurai toujours cette peur pour elle chevillée au corps."

L'opiniâtreté d'Eva Green, nommée aux 45é César pour son rôle dans le film Proxima, a visiblement porté ses fruits !