Eva Longoria raconte son plus beau réveillon... en français !

Les fêtes de fin d'année, Eva Longoria les passera évidemment en famille ! Elle profite de l'événement pour raconter son plus beau réveillon, un récit que l'ex-héroïne de la série Desperate Housewives fait en français...

Mariée pendant près de quatre ans à un Français (l'ancien basketteur Tony Parker), Eva Longoria s'est donnée la peine d'apprendre la langue de Molière. Elle la pratique dans une vidéo exclusive pour Salto, la nouvelle plateforme de streaming française de vidéo à la demande par abonnement, issue de l'alliance des groupes TF1, France Télévisions et M6, lancée en octobre 2020. L'actrice de 45 ans y raconte son plus beau réveillon de Noël et ce que représente cette fête à ses yeux.

"Le plus important c'est d'être avec mon fils Santiago et ma famille pendant noël, et le meilleur scénario serait d'être en France !", confie Eva Longoria. Concernant son plus beau cadeau, l'ex-interprète du personnage de Gabrielle Solis ne présente pas un bijou ou un sac de luxe, comme pourrait le faire son ancien rôle. Eva parle d'un nounours, qu'elle a prénommé Micky : "Micky est très spécial pour moi, et maintenant il l'est encore plus parce qu'il appartient à Santi. Santi ne peut pas vivre sans lui et c'est vraiment spécial à voir."

Outre l'ambassadrice de L'Oréal Paris, Salto a également recueilli les confessions exclusives de célébrités présentes dans ses programmes comme Rayane Bensetti, acteur de Coup de Foudre à Jaipur et l'influenceuse Hillary Vanderosieren, star de l'émission de télé-réalité Mamans et Célèbres.

Dans sa vidéo, Eva Longoria révèle également son repas préféré du réveillon. La productrice et "excellente cuisinière" aime préparer et manger des tamales (papillotes mexicaines), ainsi que des biscuits sucrés. Pour ça, elle peut compter sur l'aide de son fils de 2 ans, très investi aux fourneaux...