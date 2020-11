Eva Mendes est prête à tout pour rester jeune : sa photo flippante avec 7 aiguilles plantées dans le cou

Passés la trentaine, les hommes et les femmes font des efforts incroyables pour rester jeunes. Et ce n'est pas Eva Mendes qui dira le contraire. L'actrice de 46 ans fait tout pour garder son sublime visage le plus lisse possible, et ce, quitte à souffrir un peu. Mais la comédienne n'est pas prête pour autant à céder à l'appel de la chirurgie esthétique. Vendredi 13 novembre, l'épouse de Ryan Gosling a partagé sur son compte Instagram la photo d'un soin qu'elle se faisait faire... et on n'a pas forcément envie d'essayer.

Sur le cliché, on peut voir la star de Hitch en plein soin. On la voit allongée, en gros plan sur son visage et sur son cou en particulier. Et Eva n'a non pas une, mais sept aiguilles enfoncées dans le cou. Comme elle l'explique en légende de la photo, le soin en question s'appelle un Mono-Thread. Les aiguilles placées de la sorte servent à rajeunir et régénérer la peau du cou, ainsi qu'à atténuer les rides. Un procédé apparemment moins douloureux qu'il n'en a l'air. L'actrice américaine d'origine cubaine promet d'ailleurs de partager le résultat du soin prochainement