Eva Mendes s'exprime sur son "combat" avec la nourriture

Alors qu'elle a fêté ses 46 ans hier, le 5 mars, Eva Mendes est toujours aussi active sur Instagram. Contrairement à d'autres stars, elle met un point d'honneur à répondre à ses fans sur le réseau social. Souvent, elle recadre ses abonnés qui franchissent les limites ou qui critiquent sans raison.

Cette fois-ci, elle a ouvert son coeur à une femme qui la remerciait de prendre le temps de répondre individuellement. "Tu es très belle Eva ! Je voulais juste te dire que ça compte beaucoup pour tes fans de pouvoir te parler et que, contrairement à d'autres célébrités, tu nous prends en considération. Donc merci ! P.S. : Ça me ferait plaisir de voir Ryan sur cette page."

La réponse de la star du film Hitch ne s'est pas fait attendre. Comme à son habitude, elle a répondu avec une grande honnêteté en déclarant qu'elle "éprouvait une très grande joie à se connecter à d'autres femmes". "Ça représente beaucoup pour moi, continue-t-elle, même un échange rapide. J'ai du mal avec les réseaux sociaux, mais j'aime cette connexion constante avec les femmes." Eva Mendes explique aussi qu'elle "essaie de poster de manière responsable" et qu'elle s'assure aussi de ne pas se montrer d'une manière qui "feraient se sentir mal les autres femmes".

"Instagram peut faire mal. Par exemple sur cette photo, c'est une campagne de pub et elle était retouchée. Je veux que vous le sachiez. Je veux que les femmes sachent que ça me prend beaucoup de temps de ressembler à ça et que je me bats avec la nourriture, entre autres choses. Donc merci encore et sentez-vous libre de m'épingler si je fais une connerie, si vous en voyez-une."

Concernant son couple avec Ryan Gosling, et plus généralement sa petite famille, elle a tenu à s'expliquer : "S'agissant de Ryan, je ne poste que des photos de choses qui sont déjà 'connues' (comme les photos de films que nous avons faits). Mon mari et mes enfants, c'est la sphère privée. C'est important pour moi que vous le compreniez."

Depuis qu'ils sont tombés amoureux sur le tournage du film The Place Beyond the Pines, en 2011, Eva Mendes et Ryan Gosling se veulent très discrets sur leur vie de famille avec leurs filles, Esmeralda et Amada (5 et 3 ans), mais aussi Lucho, un jeune doberman adopté l'été dernier.