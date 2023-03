Ève Ruggieri : Ce lien méconnu entre sa fille Marion (célèbre chroniqueuse) et l'un des plus grands chanteurs français !

Connue en tant que productrice d'émissions de radio et de télévision, présidente de société, écrivaine mais aussi animatrice française de radio et de télévision, Ève Ruggieri souffle sa 84e bougie ce lundi 13 mars. L'occasion d'évoquer sa fille Marion, qu'elle a eue avec le producteur et réalisateur François Ruggieri (elle est aux dernières nouvelles, en couple avec le sculpteur Rachid Khimoune, ndlr). Il s'agit d'une journaliste de 47 ans, qui, à en croire sa fiche Wikipedia, est à son tour devenue maman en 2009 d'un petit garçon prénommé Abel, né de son union la même année avec le producteur Paul Barrois.

Ce dernier a lui aussi des parents connus. En effet, son père Claude Barois, mort le 19 juillet 2017, était un monteur, acteur et réalisateur, tandis que sa mère Anne-Marie Périer est l'ancienne rédactrice en chef du magazine ELLE. Elle est également connue pour être la soeur de Jean-Marie Périer, ancien compagnon de Françoise Hardy, mais aussi pour être mariée depuis 1999 au très célèbre chanteur Michel Sardou. L'interprète d'En chantant fait donc partie de l'entourage de Marion Ruggieri. Un détail méconnu du grand du public.

Une belle carrière

Pour rappel, à l'image de sa belle-mère Anne-Marie Périer, Marion Ruggieri a elle aussi fait les beaux jours du magazine ELLE. Elle y a dirigé les pages culture en 2009, avant d'être nommée rédactrice en chef de la section people-mode-société de ce même magazine. Elle a également participé aux émissions Ça balance à Paris sur Paris Première et Semaine critique ! sur France 2 durant la saison 2010-2011. Sans oublier son rôle d'animatrice dans l'émission Il n'y en a pas deux comme Elle diffusée sur Europe 1 entre 2011 et 2016.

Plus récemment, c'est au sein de l'équipe de C à Vous, de septembre 2017 à juin 2022, qu'elle s'illustrait. A noter qu'elle écrirait également toujours pour ELLE. Et lorsqu'elle ne rédige pas d'articles ou n'intervient pas à la radio ou à la télévision, Marion Ruggieri publie des ouvrages, aux éditions Grasset. Elle est notamment l'auteure de Pas ce soir, je dîne avec mon père (2009) et Donne-moi la main pour traverser (2018).