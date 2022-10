Evelyne Dhéliat, Alice Detollenaere et Claudia Tagbo : mannequins scintillantes, elles défilent elles aussi !

Alice Detollenaere, Claudia Tagbo etEvelyne Dhéliat sont devenues mannequins pour la Fashion Week le temps d'un défilé organisé au Trocadéro à Paris le 1er octobre 2022. Marraines de l'association Octobre Rose, les trois femmes ont pu marcher sur le catwalk avec un collectif de 30 femmes touchées personnellement par la maladie. Habillées de combinaisons pailletées et scintillantes, elles ont pu faire le show sur une chorégraphie de Mehdi Kerkouche et sur une musique du duo de DJs Ofenbach avant de contempler la dame de fer s'illuminer en rose, couleur fétiche de l'association.

Soutenue par son chéri Camille Lacourt, Alice Detollenaere est apparue très émue lors de cet événement qui a forcément fait écho à son cancer du sein survenu en janvier 2020. À l'époque, la jeune femme avait dévoilé sa maladie sur Instagram, en prenant soin de remercier le sportif qui partage sa vie, très attentionné durant toute sa convalescence.

"J'ai la chance inouïe d'avoir auprès de moi un vrai cercle et surtout le meilleur des hommes. Un bonhomme, comme m'a dit cette infirmière. Tu m'as soutenue depuis le début et continues de le faire avec force et courage, je suis fière et chanceuse de t'avoir auprès de moi", écrivait Alice Detollenaere. "Personne ne devrait se sentir isolé dans cette situation, parce que ce ne doit représenter ni une honte ni un tabou. Allez faire vérifier vos seins, les filles. Prenez soin de vous", concluait-elle.

Lors de cet événement, Franck Bernard (président de l'association), Sandrine Planchon (responsable de l'association) et Anne Hidalgo étaient également présents.