Ezra Miller agresse violemment une femme : la vidéo scandalise

Ezra Miller est au coeur d'une vive polémique. Une vidéo de lui en train d'attaquer une femme en l'agrippant par le cou, avant de la mettre au sol, tourne sur les réseaux sociaux. On l'entend d'ailleurs dire : "Tu veux te battre, c'est ça ?" On voit ensuite que l'acteur américain de We Need to Talk About Kevin est retenu par d'autres personnes.

Il faut creuser un peu pour avoir le contexte de ces images. La scène se serait produite en Islande à la sortie d'un bar. Comme on peut l'apprendre sur des témoignages via Reddit ou sur TMZ.com, Ezra Miller (27 ans) visitait le bar Prikið Kaffihús à Reykjavik le 1er avril dernier quand l'altercation a éclaté. L'Islande autorisait alors les rassemblement de moins de 100 personnes.

Au début de la vidéo, on voit bien Ezra Miller en train de faire semblant d'être irrité face à une femme qui danse en face de lui. Tout dérape en une fraction de seconde, il l'attrape par la gorge et dit : "Tu veux te battre ? C'est qui ton problème ?" L'acteur des Animaux fantastiques met alors cette femme au sol. C'est là que la vidéo se coupe.

On ne sait pas si cette femme a été blessée après ce qui semble être une agression, même si le début de leur contact semblait amical. TMZ.com ajoute également que la police n'a pas été contactée par le bar islandais.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes partagent leurs mauvaises expériences avec Ezra Miller lorsqu'ils l'ont rencontré. L'acteur américain de 27 ans y est décrit comme impoli et violent. Pour l'heure, la star de The Flash ne s'est pas expliquée.