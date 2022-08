Ezra Miller traité pour ses problèmes de santé mentale, l'acteur entre de bonnes mains

Ezra Miller, qui devrait prochainement incarner le super-héros Flash au cinéma pour la 3e fois, a avoué ce mardi 16 août qu'il était atteint de problèmes de santé mentale et qu'il suivait actuellement un traitement pour y remédier. "Etant récemment passé par une période de crise intense, je comprends désormais que je souffre de problèmes complexes de santé mentale et j'ai commencé à suivre un traitement", a-t-il déclaré via un communiqué par le biais de ses représentants.

"Je tiens à m'excuser auprès de tous ceux que j'ai alarmés et contrariés par mon comportement passé. Je m'engage à faire le travail nécessaire pour revenir à une étape saine, sécuritaire et productive de ma vie", a ajouté le héros de Justice League, lui qui a eu plusieurs antécédents avec la police et la justice américaine ces derniers mois. Il y a quelques jours seulement, il a été inculpé pour cambriolage après avoir "volé de l'alcool dans une maison du Vermont" rapporte Page Six. Il a également été reconnu coupable pour trouble à l'ordre public après deux arrestations à Hawaï.

Son rôle dans "The Flash" maintenu

Ces scandales judiciaires ne s'arrêtent malheureusement pas là pour lui puisqu'il cumule de précédentes accusations d'agressions, d'abus sexuels, de harcèlement et de "manipulations psychologiques". Mais malgré ces débordements, les studios Warner Bros ont récemment confirmé leur intention de diffuser The Flash, prévu pour l'été prochain, dans lequel Ezra Miller incarne le rôle principal. En revanche, d'après plusieurs médias américain, la production pourrait décider de réduire de façon drastique les interviews données par l'acteur queer pendant la promotion du blockbuster, dont le budget est estimé à 200 millions de dollars.

Pour rappel, Ezra Miller avait été révélé plus jeune grâce à son rôle dans Afterschool (2008), un film dans lequel il incarne Robert, un adolescent torturé qui filme la mort de deux étudiantes par overdose. Ensuite, sa performance dans We Need to Talk About Kevin (2011) lui a valu une nomination aux British Independent Film Awards (BIFA). Quelques années plus tard, il a intégré le casting de la saga des Animaux Fantastiques, avant de rejoindre la franchise DC Comics et d'incarner le superhéros Flash à deux reprises (2016 et 2017) et donc bientôt une troisième fois (sortie prévue pour 2023). Plus récemment, il était annoncé à l'affiche du biopic Dalí Land, sur le peintre espagnol.