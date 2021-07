Fabienne Carat divine en dentelle à la plage, une jolie photo... et une grande annonce à faire ?

L'été est enfin là et Fabienne Carat compte bien en profiter. Le 16 juillet 2021, la comédienne de 41 ans a partagé un cliché de vacances sur Instagram. Parée d'un élégant maillot de bain noir en dentelle, l'ancienne star de Plus belle la vie a profité d'une séance de bronzage au soleil sur la plage. L'occasion pour la jolie brune de parfaire son bronzage couleur caramel.

En légende, l'actrice a publié un message très énigmatique évoquant l'amour : "Que cela fasse 4 mille ans, 40 ans, 4 mois ou 4 jours que je t'attends, peu importe, tant que je te retrouve, tant que tu me donnes le sourire et tant que je t'aime comme je n'ai jamais aimé. J'ai traversé des tempêtes et des bourrasques, j'ai plié mais jamais cassé, j'ai pleuré sans qu'aucune larme ne coule, j'ai crié sans que l'on m'entende, j'ai résisté quand tout s'est effondré. J'ai, moi aussi, su tout quitter parfois, tout perdre pour mieux recommencer... pour vivre, vivre vraiment, tout simplement."