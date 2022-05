Fabienne Carat et sa fille Céleste, duo complice en maillot de bain : tendre instant mère/fille

La vie de Fabienne Carat a pris une autre tournure en décembre dernier, lorsqu'elle a endossé un nouveau rôle, certainement le plus beau de sa vie, celui de maman. La jolie brune de 42 ans a donné naissance à une adorable petite fille prénommée Céleste et s'est séparée du père lorsqu'elle était enceinte. Sur les réseaux sociaux ce mardi 17 mai 2022, elle profite d'un moment privilégié mère/fille en image.

Les températures sont à la hausse en ce mois de mai 2022. Et Fabienne Carat se met en condition ! La jeune maman se saisit de son compte Instagram afin d'y partager un tendre instant passé avec sa petite Céleste. Sur cette photo, la belle brune prend la pose en bikini noir à détails dorés, allongée sur un transat au beau milieu de ce qui semble être une terrasse avec gazon et galets. Sans maquillage, Fabienne Carat s'affiche comme toujours divine, un petit sourire en coin. Cette expression cache un bonheur sans nom. L'ancienne star de Plus belle la vie (France 3) qui a cartonné dans Section de recherches (TF1) prend la pose avec sa fille ! En effet, la très mignonne Céleste apparaît sur les genoux de sa maman, dans la même position et en maillot de bain également.