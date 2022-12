Fabienne Carat : vacances en famille à la montagne et photos avec son chéri Alain

Plus que quelques heures avant de célébrer la nouvelle année ! Pour marquer le coup et finir 2022 en beauté, Fabienne Carat a passé quelques jours à la montagne et plus précisément à Megève, en Haute-Savoie. Un voyage qu'elle a évidemment partagé avec sa fille Céleste (née en décembre 2021), son compagnon Alain, mais aussi sa soeur Carole et sa fille Victoire. Sur Instagram, toute la petite famille a partagé des images de cette escapade sous le signe de l'hiver.

Le jeudi 29 décembre 2022, celle qui a longtemps endossé le rôle de Samia Nasri dans la série populaire Plus belle la vie, s'est emparée de son compte Instagram pour publier toute une série de jolis clichés de vacances. Sur le premier, on peut apercevoir sa petite Céleste debout, en train de regarder par la fenêtre d'une télécabine. Bien emmitouflée dans sa combinaison d'hiver, ses boots et son bonnet rose à pompon, la fillette tourne le dos à la caméra. Sur la photo suivante, on peut apercevoir l'actrice de 43 ans en train de donner le biberon à son bout de chou, toujours dans cette même télécabine. Enfin, Fabienne Carat a également publié une courte vidéo d'elle et de son chéri Alain. Radieux, les amoureux ont le sourire et prennent même le temps de se faire un petit bisou avant la fin du trajet en cabine.