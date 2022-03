Fabrice Luchini : Son avis très drôle sur le physique d'un chroniqueur de "C à Vous"

Par Charlotte Pletcher Journaliste Fan de séries en tous genres, elle aime suivre le quotidien de ses acteurs préférés. Elle est également fan de la reine Elizabeth II, de Kate Middleton et ne comprend toujours pas ce que le prince Harry fait avec Meghan Markle.

On ne présente plus Fabrice Luchini. Le comédien venait présenter la pièce "La Fontaine et le confinement" dans "C à Vous", le 4 mars et, fidèle à lui-même, l'acteur a fait le show ! Et c'est Matthieu Belliard, l'un des chroniqueurs de l'émission, qui en a gentiment fait les frais.

Fabrice Luchini était en pleine forme ce jeudi 3 mars. L'acteur de 70 ans était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoine dans C à Vous. Il a évidemment fait la promotion de la pièce de théâtre La Fontaine et le confinement, sur lequel il a beaucoup travaillé en période de pandémie où tout le monde est resté chez lui. En cette période, s'il y avait une personne avec qui Fabrice Luchini aurait voulu passer du temps, c'est Matthieu Belliard. Avant d'accueillir le journaliste pour sa chronique dans l'émission de France 5, Anne-Elisabeth Lemoine a voulu avoir l'avis de son invité sur lui. Et personne n'a été déçu du voyage. Tel un Jean-Claude Dusse face à Bernard Morin dans Les Bronzés, Fabrice Luchini s'est lâché, sous-entendant que Matthieu Belliard n'avait pas forcément le physique dont tout le monde rêve. La tirade avait pourtant bien commencé : "Je l'aime énormément pour deux raisons : il ne joue pas sur son physique, tu vois, il a une identité profonde. Il n'est pas là en train de frimer 'Je suis un beau mec, elles vont toutes tomber'. Il sait qu'il est ce qu'il est, un homme attachant. Je l'aime énormément". Autant dire que ses mots ont bien fait rigoler autour de la table. Même Matthieu Belliard, en coulisses, n'a pu se retenir de rigoler en écoutant le comédien tenir ses propos à son encontre. De quoi pousser Fabrice Luchini à continuer dans sa lancée : "Il n'est pas le bellâtre, il est comme moi. Ce n'est pas Alain Delon mais il est passionnant et il doit avoir beaucoup de succès avec les femmes !" En ce qui concerne la gent féminine, pas de conquête officielle pour Matthieu Belliard, très discret sur sa vie privée. En revanche, Fabrice Luchini a eu quelques histoires. S'il a longtemps vécu avec Cathy Debeauvais, la mère de sa fille Emma née en 1979, il est depuis le compagnon d'Emmanuelle Garassino qui a complètement bouleversé sa vision du couple. Lui qui n'a jamais caché son côté libre dans chacune de ses histoires d'amour a fini par se ranger.