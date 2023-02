Fabrice Luchini : Son "épouse" Emmanuelle beaucoup plus jeune que lui, rares révélations

La vie amoureuse de Fabrice Luchini n'a jamais vraiment été exposée aux médias, loin de là : à 71 ans, le comédien n'a jamais partagé la vie de femmes connues et a réussi à garder ses liaisons loin des photographes. Mais cela ne l'a pas empêché en revanche d'en parler en interview et notamment de la relation parfois difficile avec Cathy Debeauvais, la mère de sa fille unique Emma (née en 1979).

Une vie amoureuse qui s'est désormais "assagie", selon nos confrères de Gala qui consacrent un portrait à l'acteur et évoquent Emmanuelle, sa femme actuelle, qui partage sa vie depuis de nombreuses années désormais. Une femme bien plus jeune que lui, d'ailleurs, et dont la carrière n'avait rien à voir avec le spectacle : "Celle qui partage désormais sa vie s'appelle Emmanuelle Garassino. Elle a vingt ans de moins que lui, a fait carrière dans l'industrie pharmaceutique avant d'accepter de devenir son attachée de presse et sa metteuse en scène", expliquent-ils dans le nouveau numéro du magazine.

Une différence d'âge dont Fabrice Luchini n'avait encore jamais parlé aux médias, mais qui ne les empêche pas d'être fusionnels : le couple, qui vit "dans le 18ème arrondissement de [l']enfance" de Fabrice Luchini, travaille beaucoup ensemble et la quinquagénaire s'est totalement investie dans la carrière de son époux.

Un couple heureux

Qui avait confié au Parisien en janvier dernier son bonheur de vivre avec cette fameuse et très discrète Emmanuelle : "J'ai la chance de vivre avec mon épouse, Emmanuelle, d'avoir deux chiennes, d'essayer de lire un peu, d'aimer le vent, me balader, mais il faut que je travaille, je ne peux pas voir des amis, non, ça, ça ne va pas... Je n'ai pas d'amis d'ailleurs". Longtemps contre le mariage, il semble d'ailleurs avoir changé d'avis désormais.

"Peut-être qu'on passe son temps à formuler des choses qui en réalité sont notre souhait profond, c'est un des mystères de la nature humaine. Je détestais l'idée du couple, ça m'angoissait. 'Être un couple c'est ne faire qu'un, mais lequel ?' disait Oscar Wilde. J'avais cette sensation de la dépersonnalisation", racontait-il dans la même interview. Alors, un homme apaisé, Fabrice Luchini ? En tout cas, c'est un homme heureux !