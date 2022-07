Familles nombreuses : Grosse perte de poids imprévue pour une candidate, elle partage son inquiétude

Justine Cordule a été révélée dans Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1). Son mari Steeve et elle ont dévoilé leur quotidien avec leurs sept enfants. S'ils ont fait le choix de quitter le programme, ils continuent à donner de leurs nouvelles sur les réseaux sociaux. L'occasion pour la charmante blonde de faire part de l'une de ses inquiétudes.

Justine Cordule a profité d'un bel après-midi chez ses parents, au milieu de la nature. Et en rentrant, elle a fait une confidence concernant son poids à sa communauté. "Chez mes parents il y avait une balance et je me suis pesée. Alors je ne sais pas si c'est dû aux efforts réalisés pendant les vacances, à la piscine ou aux petites balades mais j'ai perdu quasiment 5 kilos en trois semaines...", a-t-elle révélé. Une situation qui inquiète quelque peu la mère de famille. Elle a en effet confié qu'elle ne trouvait pas ça "terrible", notamment car elle trouve que son visage se creuse trop quand elle perd du poids.

La jeune femme a ensuite été interrogée sur ses pertes de poids par ses abonnés, car ceux-ci souhaitaient avoir quelques conseils. "Je ne peux pas vraiment donner des conseils ! Je prends entre 20 et 30 kilos à chaque grossesse et je perds rapidement ensuite ! Ce n'est pas top mais (il n'y a) rien à faire !", a-t-elle avoué. Et de préciser qu'à la suite de la grossesse de Toan, elle a perdu plus de poids qu'elle n'en avait pris et qu'elle n'aimait "pas du tout [son] corps". On imagine donc qu'elle surveillera ses kilos dans les jours à venir.

Un stress supplémentaire pour Justine Cordule qui a vécu de nombreuses péripéties ces dernières semaines. Pour commencer, en juin dernier, son fils Tom a été renversé par une voiture alors qu'il se rendait à son école. "Il était conscient. Il se plaignait un peu de ses hanches et de sa tête, il avait une grosse bosse. Mais ensuite, il est parti avec les pompiers. Il a fait quelques examens et il a eu beaucoup de chance. Il n'a rien. Il vient de sortir de l'hôpital et pour l'instant, tout va bien. Evidemment, il est sous surveillance", avait-elle notamment expliqué. Son fils Timéo s'était ensuite fait une entorse, Lubin avait ingurgité une capsule de lessive et ils ont été victimes d'un cambriolage.