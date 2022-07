Familles nombreuses : Un enfant frôle l'empoisonnement, ses parents n'ont pas les bons gestes

Les vacances ont bien failli mal tourner. Ce samedi 9 juillet 2022, Justine Cordule s'est saisie de son compte Instagram et a pris la parole en story pour raconter sa dernière mésaventure inquiétante. Celle-ci concernait l'un de ses sept enfants, Lubin, qui s'est retrouvé dans une très grave situation. "On accumule grave, en ce moment (...). On nous a lancé un sort, ce n'est pas possible", a d'abord regretté la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL.

Et d'expliquer : "Avant-hier soir, Lubin a fait une grosse bêtise. Je n'en ai pas parlé de suite parce qu'on était carrément inquiets, mais il faut que je le partage parce que ça peut arriver à tout le monde. On n'a pas fait ce qu'il fallait. On ne savait pas faire les bons gestes". Le jeune garçon a profité que ses parents aient leur attention détournée pour ouvrir l'armoire de la cuisine de leur mobile-home où ils ont séjourné quelques jours. Il y a trouvé des dosettes de lessive qu'il a pris pour des gourmandises. "Dans la journée, il avait vu les dosettes. Il arrêtait pas de me dire : 'Les dosettes, on dirait du slime'", s'est souvenue Justine Cordule, faisant référence à la pâte gluante et malléable dont les enfants raffolent. Et ce qui devait arriver, arriva. "D'un coup, on entend hurler. Il avait pris une dosette et il avait croqué", a fini par révéler la jeune femme.

Le centre anti-poison appelé en urgence

"De suite, j'ai pris Lubin, je l'ai mis sous la douche, j'ai lavé son corps où il avait de la lessive, je lui ai nettoyé la bouche. Il était écoeuré, il s'est fait vomir. On lui a re-nettoyé la bouche et on l'a fait boire. Mais en fait, c'est le truc à ne pas faire. J'ai alors tout de suite appelé le centre anti-poison. Apparemment, il ne fallait pas non plus le faire vomir, et ne pas le faire boire", a-t-elle fait savoir. La femme de Steeve Cordule aurait en réalité dû "prendre un linge humide et nettoyer la bouche". S'en est suivie une nuit blanche passée à son chevet. "Donc, on la tenu éveiller jusqu'à minuit à peu près. Le monsieur nous a dit de lui faire manger des biscuits secs, ça absorbe le produit qu'il aurait pu ingurgiter, le faire dormir assis et surveiller toute la nuit."

Fort heureusement, plus de peur que de mal pour la tribu car au petit matin, Lubin retrouvait la forme. Il n'avait donc pas avalé de lessive. Si elle a décidé de raconter cette histoire et de reconnaître ses erreurs, c'est surtout pour faire de la prévention sur le sujet, quitte à se prendre des critiques. "Les mamans parfaites, abstenez-vous de commenter, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Je préfère partager les petites techniques, on ne sait jamais", a conclu Justine.