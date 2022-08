Familles nombreuses : Le fils d'une candidate dans le coma après sa naissance, photos et confidences choc

L'une des mamans de Familles nombreuses, la vie en XXL célèbre un événement particulier ce mardi 2 août 2022. Il y a onze ans, Cécile Saffré a donné naissance à l'un de ses fils, Jean. Et ce jour-là, son mari Fabrice et elle ont vécu une grosse frayeur comme elle l'a raconté en story Instagram.

Jean est à l'honneur aujourd'hui. Le petit garçon de la famille Saffré fête ses 11 ans, une bénédiction pour ses parents qui ont bien cru qu'ils allaient le perdre le jour de sa naissance. Céline a en effet révélé, avec des photos à l'appui, qu'il a failli perdre la vie. "Aujourd'hui est un grand jour. Il y a onze ans, ce petit être venait agrandir notre famille. Après une grossesse et un accouchement parfait, sa venue au monde nous a rappelé à quel point la vie peut basculer très rapidement", a tout d'abord écrit la mère de famille en légende d'une photo du petit garçon quand il était bébé. On le découvre sous oxygène et entouré de fils.

Céline Saffré a ensuite partagé un cliché sur lequel Jean est toujours sous oxygène et nourrit grâce à un tube qui passe par sa bouche. "Après une semaine de réanimation pédiatrique dans le coma et quelques semaines en néonatologie, sa force et son courage nous ont permis de reprendre goût à la vie", a-t-elle commenté. Elle a ensuite précisé que son fils a été courageux car il a affronté de nombreuses épreuves à sa naissance. "Et nous sommes tellement fiers de lui. Joyeux anniversaire Jean. 11 ans aujourd'hui", a-t-elle conclu.

Rappelons que Céline et Fabrice Saffré sont aussi les heureux parents de Paul( 12 ans), Jean (11 ans), Adèle (9 ans), Louis (8 ans), Charles (6 ans), Marcel (4 ans), Rose (3 ans) et Valentine (2 ans). Et la charmante brune est enceinte d'une petite fille qui pointera le bout de son nez en décembre prochain. De son côté, le chef d'entreprise avait déjà deux garçons nés d'une précédente union : Bastien (20 ans) et Johan (22 ans).

Récemment, Céline faisait part de son inquiétude concernant Valentine. La fillette a été hospitalisée car elle était sujette à de violentes diarrhées et perdait du poids. Le corps médical a découvert qu'une intolérance au gluten en était à l'origine.