Céline Saffré (Familles nombreuses), sa fille de 2 ans hospitalisée : "Son poids continue de chuter..."

Il y a quelques jours, Céline Saffré faisait des confidences inquiétantes. L'un des huit enfants de la maman candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL rencontre des problèmes de santé. Il s'agit de sa benjamine Valentine, âgée de 2 ans seulement.

Sujette à de soudains maux de ventre depuis quelques semaines, le bambin est également victime de violentes diarrhées. Résultat, elle a perdu beaucoup de poids. "Elle se vide complètement. On ne peut pas laisser un bébé de 2 ans dans cet état. Elle a perdu 1,5 kg en un mois. Un mois qu'elle est en diarrhée non-stop. Elle est très fatiguée", a déploré Céline Saffré. Malgré ses visites auprès de cinq médecins différents, il n'y a aucune avancée et tous les traitements qu'elle a entamé semblent être vains. "Elle a eu un sacré cocktail de médicaments et malgré cela, pas d'amélioration", avait-elle expliqué.

Jeudi 28 juillet, les nouvelles n'étaient malheureusement pas meilleures. En effet, la mère de famille - enceinte de son neuvième enfant - s'est résolue à emmener sa fille à l'hôpital. En story Instagram, elle a posté une photo de Valentine endormie sur son lit. (Voir notre diaporama). "Valentine est hospitalisée. Elle est fatiguée et a besoin d'un coup de pouce pour se remettre en forme", a commenté Céline. Et d'ajouter : "Valentine est extrêmement fatiguée. Elle a passé quasi toute sa journée à dormir. Son poids a continué à chuter. Du coup, pour lui redonner un bon coup de pouce pour remonter la pente, elle est hospitalisée. Je donnerai tout pour retrouver la petite fille joyeuse et enjouée d'il y a à peine un mois."

La tribu de Valentine n'est en tout cas jamais bien loin. À l'hôpital, la fillette peut passer le temps en regardant des épisodes de Familles nombreuses dans lesquels ses frères et soeurs apparaissent, à savoir Paul (11 ans), Jean (10 ans), Adèle (9 ans), Louis (8 ans), Charles (6 ans), Marcel (4 ans) et Rose (3 ans). De quoi assurément lui remonter le moral !