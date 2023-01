Familles nombreuses : Lourde opération pour le papa d'une tribu, une longue rééducation annoncée

Dans Familles nombreuses, la vie en XXL, s'il y a bien une tribu qui remplit tous les critères pour y participer c'est bien les Van Der Auwera. Et pour cause, les parents Cindy et Sébastien ont accueilli pas moins de 11 enfants : Camille, Hoani, Temoe, Vaitea, Colleen, Maxence, Loti, Eimeo, Tamahere, Hinaiti et Vainui.

En plus d'ouvrir les portes de leur quotidien hors du commun aux caméras de TF1 pour l'émission, Cindy et Sébastien partagent également beaucoup sur leurs réseaux sociaux. Et mardi 24 janvier, ce n'était pas pour annoncer de bonnes nouvelles qu'ils s'en sont saisis. En effet, le papa Sébastien est apparu depuis un hôpital où il a subi une grosse opération. À travers un post, il explique avoir dû soigner une "fissure du tendon du coude gauche". "Le tendon a été déplacé et inséré à un autre endroit", précise-t-il au sujet de l'opération. Après cet acte chirurgical, il sait déjà que sa convalescence sera compliquée. "La rééducation sera longue et la douleur est bien présente. Certaines choses seront probablement à changer", anticipe-t-il, assurant toutefois "aller de l'avant".

En commentaires, Sébastien Van Der Auwera a alors reçu une vague de messages de la part des internautes qui lui ont souhaité beaucoup de courage pour la suite.