Familles nombreuses : Une candidate très amincie, son "merveilleux changement" impressionne

Je continue avec la force d'y arriver

Il y a quelques semaines toutefois, Cindy Van Der Auwera en disait plus et révélait s'être délestée de 17 kilos, partageant au passage un avant/après saisissant. "-17 kg. Vous m'avez réclamé les photos : elles sont là et je suis maintenant fière de vous les partager. Je sais que j'en ai encore à perdre. Mais de me voir avant et maintenant me motive plus que jamais. Je continue avec la force d'y arriver. Je fais des périodes de stabilisation entre deux pour ne pas reprendre. J'étais bien dans ma tête, moins dans mon corps. Aujourd'hui j'ai la fierté de montrer mes tenues, mon nouveau look... Je ne lâcherai rien", confiait-elle. La maman expliquait ensuite avoir encore l'objectif de perdre 15 kilos. Nul doute qu'elle est sur la bonne voie !