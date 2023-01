Familles Nombreuses : "Très choquée", une candidate révèle que l'un de ses enfants a eu un accident de moto

La famille Gonzalez a vécu un week-end compliqué et fort en émotion. D'ordinaire très actifs sur les réseaux sociaux, Franck et Mélanie Gonzalez se sont fait bien discrets pendant quelques jours. Alors que leurs fans commençaient à sérieusement s'inquiéter de ne plus avoir de leurs nouvelles, la mère de famille a refait surface lundi 23 janvier. D'apparence détendue, elle a révélé avoir passé un week-end très stressant et pour cause : l'un de ses fils a eu un accident de moto !

Être célèbre ne rend pas invincible et les Gonzalez l'ont appris à leur dépens le vendredi 20 janvier dernier. De retour sur Instagram, la maman de 8 enfants, qui s'est fait connaître dans l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL, a dévoilé que l'un de ses fils s'était fait une belle frayeur. "Concernant mon absence de ce week-end... je ne vous cache pas que j'étais incapable de faire une story ou dire quoi que ce soit, de faire comme si tout allait bien alors que ça n'allait pas du tout. Je n'étais pas en forme du tout. On a eu un souci vendredi soir avec Nino. Il a eu un incident de moto...", a-t-elle lâché sur un ton sérieux.

Plus de peur que de mal

Fort heureusement, le jeune homme s'en sort très bien et sa maman a immédiatement tenu à rassurer sa fidèle communauté. "Il va très bien. Il est très choqué, mais il va très, très bien. J'ai coupé les réseaux tout le week-end parce que j'avais vraiment envie de me retrouver auprès de mon fils, de mes enfants, mon mari. On avait vraiment besoin de se retrouver tous les dix", a-t-elle ajouté. Un incident sans dégâts physiques donc mais qui a tout de même porté un choc émotionnel à cette grande tribu soudée.

Bien qu'en bonne santé, le jeune homme de 17 ans a, de son côté, retrouvé des habitudes quelque peu chamboulées. "Nino va très bien. Il est reparti au travail ce matin... Mais c'est papa qui l'a emmené. Et c'est maman qui va venir le récupérer ! Il ne reprendra pas sa moto pour le moment. Je ne préfère pas, et puis lui non plus : il fait froid, il est mieux en voiture", a-t-elle conclu en faisant un petit clin d'oeil à la caméra. Tout est bien qui finit bien !