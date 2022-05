Mélanie et Franck Gonzalez (Famille Nombreuses) : Le couple sans tabou sur sa libido avec 8 enfants

Le désir sexuel et la libido, ils connaissent ! Parents de huit enfants (Margot, Nino, Paolo, Elio, Hugo, Malo, Cléo et le petit dernier Marceau, né le 3 septembre dernier), la famille Gonzalez (Familles Nombreuses : la vie en XXL) a confié les secrets de leur amour, de leur couple mais aussi de leur sexualité à Jordan de Luxe lors d'une interview avec Télé-Loisirs.

Forcément, le couple admet d'emblée qu'il n'est pas facile de maintenir une sexualité trépidante avec une vie professionnelle chargée et huit enfants. "Ce qui change la libido, c'est peut-être plus l'entreprise, quand j'en ai un peu plein la tête et le soir, je rentre, je suis lessivé", confie le papa tandis que sa femme répond, un peu déçue : "Moi, je donne le biberon à Marceau et à côté, monsieur il ronfle."

C'est trop bien

Fort heureusement, le couple Gonzalez - qui a célébré ses 10 ans de mariage en 2021 - a trouvé la solution : s'accorder des moments rien que tous les deux sans les enfants. "On adore aussi partir juste une petite soirée tous les deux. Et là, on se ressource", explique Mélanie Gonzalez, qui adore passer des moments toute seule avec son homme. "On pense à nos enfants mais en même temps, on n'est que tous les deux. Et moi, je n'ai pas à surveiller l'enfant qu'est-ce qu'il fait, il est où, devoir faire à manger, tout ce timing... Mon cerveau est en mode off, je me laisse porter", ajoute la maman. Très romantique, elle indique adorer être "main dans la main" avec Franck. "C'est trop bien", précise Mélanie qui semble aimer Franck comme au premier jour.

"J'aime ma femme plus que tout, je la trouve très belle... Moi, je suis un éternel amoureux", confie Franck qui semble toujours éprouver de très forts sentiments pour son épouse. Attentionné, il révèle qu'il tient d'ailleurs toujours à réserver de petites "surprises" à sa chérie pour maintenir la flamme intacte.

Récemment, la famille Gonzalez - qui a été victime d'usurpation d'identité sur les réseaux sociaux - a agrandi leur famille en adoptant le petit dernier de la famille Scrapi, un adorable petit cavalier king charles.